(AUDIO) Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, regal editorial – temă a emisiunii DIALOG INTERCULTURAL de vineri, 24 aprilie 2026, ora 20:30 – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 24 aprilie 2026, 07:13

În ediția de astăzi a emisiunii Dialog intercultural (Radio Iași, h 20:30), invităm la dialog pe conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Concret, povestim despre fondul editorial al Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, cu accent atât pe colecțiile acesteia, cât și pe o parte dintre premiile obținute, de exemplu în anul 2025. Se cuvine ca în acest context să amintim faptul că Societatea de Studii Clasice din România a acordat Premiul „Lucia Wald” cercetătorului Constantin-Ionuț Mihai pentru ediția bilingvă Hortensius sive De philosophia/ Hortensius sau Despre filosofie, de Marcus Tullius Cicero.

Îngrijită editorial – studiu introductiv, sinopsă, traducere, comentariu analitic, bibliografie și indici – de către Constantin-Ionuț Mihai, cartea a fost publicată în anul 2025 în colecția THESAURUS CLASSICUS, colecție coordonată de către prof. univ. dr. Nelu Zugravu.

În urma celor precizate, nu ne rămâne decât să începem dialogul cu Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prima editură universitară înființată în România.



Stimați prieteni, vă reamintim că în ediția de astăzi stăm de vorbă cu doamna profesor, specialist în Științe Filologice, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

În următoarele minute, interlocutorul nostru ne povestește despre colecțiile prestigioasei edituri universitare, cu accent pe Colecția Ethnos, colecție coordonată până mai ieri de către regretatul academician Ion H. Ciubotaru.

Doamna profesor Livia Iacob, în exclusivitate, ne vorbește despre editarea în următoarea perioadă a operei integrale a ilustrului savant Petru Caraman.

Inițiativa de față este un vis al academicianului Ion H. Ciubotaru care va prinde contur sub egida Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, știut fiind faptul că în mare parte opera ilustrului savant Petru Caraman a rămas în manuscris; academicianul Ion H. Ciubotaru a îngrijjit manuscrisele savanului Petru Caraman, manuscrise reflectate în 18 volume.

La Iași, în perioada 6-10 mai 2026, va avea loc a XXXI-a ediție a Târgului de carte LIBREX. Primăvara cărților la Iași, manifestare care se va desfășura în incinta Palas Mall. În cele ce urmează, de la invitatul ediției – Livia Iacob, doctor în Filologie, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  aflăm amănunte concrete despre câteva titluri provocatoare, cărți apărute la instituția pe care o reprezintă și sunt de interes pentru fiecare dintre noi; aparițiile editoriale vor fi etalate la LIBREX.



În următoarea înregistrare pe care o postăm doamna profesor, specialist în Filologie, Livia Iacob, Facultatea de Litere, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne vorbește despre colecția In Honorem și importanța acesteia; mai aflăm că Editura Universității la Târgul de Carte LIBREX de la Iași, 6-10 mai 2026, va avea în program cinci lansări de carte. Atât aceste manifestări din programul LIBREX, cât și alte lansări de carte pe care reprezentanții Editurii le vor oganiza au ca principal obiectiv atragerea tinerilor studenți și nu numai spre actul lecturii  „Că nu ieste alta şi mai frumoasă, şi mai de folos în toată viiaţa omului zăbavă, decât cetitul cărţilor” (Ion Neculce).

Colaborarea reprezentanților Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu alte instituții de specialitate de peste fruntarii, o altă temă a dialogului.



Pentru că în ediția de astăzi a emisiunii noastre, doamna profesor Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ne-a amintit – în exclusivitate – că în următoarea perioadă sub egida instituției pe care o reprezintă va apărea opera integrală a ilustrului savant Petru Caraman, aproape de final, se cuvine a aminte câteva dintre cercetările sale: Descolindatul în Orientul şi Sud-Estul Europei. Studiu de folclor comparat; Vechiul cântec popular ucrainean despre Ştefan Voievod şi problemele lingvistico-etnografice aferente; Conceptul frumuseţii umane reflectat în antroponimie la români şi în sud-estul Europei. Prolegomene la studiul numelui personal; Corespondență, vol. I și II; Restituiri din domeniul slavisticii. Lecții, studii, articole, recenzii, documente; Restituiri etnologice; LITERATURĂ POPULARĂ.

Stimați prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu subiectele amintite, și sigur am făcut-o, nu-mi rămâne decât a vă invita, diseară (vineri, 24 aprilie 2026), începând cu ora 20 și 30 de minute, alături de Radio Iași, pentru a urmări emisiunea Dialog intercultural.

Ne auzim online, AICI – http://myradioonline.ro/radio-iasi?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIuPTomsG6iAMVCKhoCR1xegBvEAAYASAAEgLtV_D_BwE

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: https://www.editura.uaic.ro/, site-ul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași