Bacău: Un copil în vârstă de 3 ani, scos de pompieri fără semne vitale dintr-o fântână adâncă de 22 de metri

Publicat de Andreea Drilea, 7 mai 2026, 19:28

Un copil în vârstă de 3 ani a fost scos de pompieri fără semne vitale, joi după-amiază, dintr-o fântână adâncă de 22 de metri, în localitatea Parincea, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit echipaje de pompieri cu un container MULTIRISC şi cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean.

‘Având în vedere specificul situaţiei de urgenţă, a fost necesară şi prezenţa unui alpinist din cadrul ISU Bacău, acesta coborând în fântână pentru recuperarea minorului. În urma operaţiunii desfăşurate, victima, un băieţel în vârstă de aproximativ 3 ani, a fost extrasă ?ş predată echipajului medical prezent la faţa locului’ a precizat ISU Bacău.

La momentul extragerii din fântână, minorul nu prezenta semne vitale, fapt pentru care au fost începute imediat manevrele de resuscitare.

Din nefericire, în ciuda eforturilor depuse de echipajele medicale, a fost declarat decesul copilului. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă