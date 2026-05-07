Iaşi: Pompierii continuă intervenţia pentru stingerea incendiului de la depozitul de deşeuri Ţuţora

Publicat de Andreea Drilea, 7 mai 2026, 17:50

Pompierii militari ieșeni continuă intervenția pentru stingerea incendiului produs la depozitul de deșeuri din localitatea Țuțora, județul Iași. Din cauza naturii materialelor depozitate și a focarelor aflate în profunzimea masei de deșeuri, intervenția rămâne una dificilă și de durată, necesitând mobilizarea unor importante forțe și mijloace de intervenție.

Pentru gestionarea situației de urgență, *Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași* acționează cu *5 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 3 autospeciale pentru transport apă, 1 autospecială de serviciu, 1 microbuz pentru transport personal,* precum și cu un efectiv format din *2 ofițeri și 45 de subofițeri și soldați* . Totodată, la fața locului acționează și *5 camioane pentru transport pământ, 3 buldoexcavatoare și 3 cisterne pentru transport apă* , utilizate pentru acoperirea focarelor, limitarea propagării incendiului și reducerea degajărilor de fum.

La acest moment, incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 500 de metri pătrați, existând în continuare focare izolate în diferite zone ale depozitului. Pompierii militari acționează permanent pentru localizarea și lichidarea acestora, concomitent cu măsuri de protecție a mediului și de prevenire a extinderii incendiului. Autospecialele de intervenție alimentează de la CET Holboca si din zonă fiind alimentați aproximativ 455 mc de apă.

Misiunea este una complexă și de lungă durată, desfășurată în condiții dificile, generate de temperaturile ridicate dezvoltate în interiorul masei de deșeuri și de degajările mari de fum. Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al Județului Iași monitorizează permanent evoluția situației operative și va transmite informații suplimentare în funcție de dinamica intervenției.

Pentru o mai bună informare și pregătire în fața situațiilor de urgență, recomandăm accesarea platformei educative www.fiipregatit.ro și a aplicației DSU – „Fii informat, fii pregătit!”. În orice situație de urgență, apelați numărul unic 112, oferind dispecerilor informații clare despre locul și natura evenimentului.

ISU Iași