(AUDIO) Civilizaţia preistorică Cucuteni-Trypillia a fost inclusă oficial pe listele indicative UNESCO ale României, Republicii Moldova şi Ucrainei

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 mai 2026, 07:13

Procesul a început la 19 septembrie anul trecut, odată cu semnarea unui acord de colaborare între instituţiile responsabile de patrimoniu şi cercetare din ţara noastră, Republica Moldova şi Ucraina.

Demersul comun a avut drept scop pregătirea dosarului pentru includerea civilizaţiei Cucuteni-Trypillia în circuitul patrimoniului mondial.

Coordonatorul Constantin Preoteasa de la Complexul Muzeal Naţional Neamţ: Înseamnă foarte mult din punct de vedere cultural ştiinţific. E un motiv de mândrie, atât pentru cele trei ţări implicate în proiect, cât şi pentru fiecare localitate şi regiune în parte, care are situri nominalizate în această listă. Practic, România contribuie la acest proiect cu 36 de situri arheologice şi monumente istorice cu vestigii aparţinând civilizaţiei preistorice Cucuteni-Trypillia.

Civilizaţia preistorică a fost prezentă în Epoca Cuprului între aproximativ 5.000 şi 3.300 înainte de Hristos, pe un areal de aproximativ 200.000 de kilometri pătraţi. Este cunoscută la nivel mondial, mai ales pentru patrimoniul mobil, ceramica pictată şi figurinele antropomorfe şi zoomorfe. (Radio Iași/ Gianina Buftea/ FOTO Gianina Buftea)