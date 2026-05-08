Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 mai 2026, 09:26

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar.

Este a treia şedinţă a executivului de săptămâna aceasta, primele două au fost organizate în regim de urgenţă înainte de moţiune, pentru a aproba ordonanţe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR şi din programul de înarmare SAFE.

Acum, Guvernul este interimar şi nu mai poate adopta niciun fel de ordonanţe, nu poate iniţia proiecte de lege şi nici politici noi de reformă.

Singurul său rol va fi de a asigura funcţionarea curentă a statului. Potrivit Constituţiei, un premier interimar poate exercita această funcţie pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care preşedintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou Guvern.

În caz contrar, criza politică şi guvernametală se adânceşte, cu consecinţe pentru economie şi pentru finanţele ţării. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Leul continuă să se deprecieze faţă de euro
Naţional joi, 7 mai 2026, 10:45

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi a atins un nou minim istoric: 5 lei şi 26 de bani, în creştere cu 5 bani faţă de cotaţia...

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro
Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor
Naţional joi, 7 mai 2026, 10:30

Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor

Astăzi sunt aşteptate noi consultări informale ale preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii partidelor care au făcut parte din fosta coaliţie de...

Noi consultări informale între preşedintele Nicuşor Dan şi liderii partidelor
Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%
Naţional joi, 7 mai 2026, 10:11

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%. Diferențe mari...

Sondaj eJobs: Cu o lună înainte de transparentizarea pieței salariilor, procentul joburilor cu salariul afișat a urcat la 45%
Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS
Naţional joi, 7 mai 2026, 09:10

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova – organizat de Radio România – lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS – debut...

Festivalul Internaţional Grand Prix Nova lansează a doua ediţie a concursului deSCRIS
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 14:07

Două proiecte promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în România

Două proiecte în valoare de aproape 77 de milioane de lei promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în...

Două proiecte promit să schimbe radical modul în care sunt diagnosticate şi tratate bolile rare în România
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 13:19

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei

Moneda naţională s-a depreciat miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,2688 lei, în...

Leul continuă să se deprecieze faţă de euro şi atinge un nou maxim istoric: 5,2688 lei
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 12:20

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie

UPDATE, ora 12:00 –  Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie, deocamdată sunt informale şi potrivit unor...

(UPDATE) Încep consultările la Cotroceni cu liderii partidelor din fosta coaliţie
Naţional miercuri, 6 mai 2026, 10:40

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României

Premierul Ilie Bolojan a transmis miercuri că, până în ultima zi în această funcţie, va lucra pentru interesele României şi nu îşi va...

Ilie Bolojan: Până în ultima zi în funcţia de premier, voi lucra pentru interesele României