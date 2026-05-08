Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă după ce Ilie Bolojan a devenit premier interimar

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 mai 2026, 09:26

Guvernul are programată, astăzi, prima şedinţă, după ce moţiunea de cenzură a fost adoptată în Parlament, iar Ilie Bolojan a devenit premier interimar.

Este a treia şedinţă a executivului de săptămâna aceasta, primele două au fost organizate în regim de urgenţă înainte de moţiune, pentru a aproba ordonanţe cheie pentru avansul proiectelor din PNRR şi din programul de înarmare SAFE.

Acum, Guvernul este interimar şi nu mai poate adopta niciun fel de ordonanţe, nu poate iniţia proiecte de lege şi nici politici noi de reformă.

Singurul său rol va fi de a asigura funcţionarea curentă a statului. Potrivit Constituţiei, un premier interimar poate exercita această funcţie pentru cel mult 45 de zile. Este un termen limită în care preşedintele ar trebui să desemneze un nou premier, iar Parlamentul să voteze un nou Guvern.

În caz contrar, criza politică şi guvernametală se adânceşte, cu consecinţe pentru economie şi pentru finanţele ţării. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)