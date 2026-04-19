Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat că nu există probleme de aprovizionare pe piaţa de carburanţi din România

Publicat de Andreea Drilea, 19 aprilie 2026, 08:40

Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a declarat că, în acest moment, nu există probleme de aprovizionare pe piaţa de carburanţi din România, în urma conflictului din Orientul Mijlociu.

Aflat la Hunedoara, Bogdan Ivan a precizat că ţara noastră, prin măsurile luate, se poziţionează mult mai bine decât alte state din Uniunea Europeană. Ministrul energiei a explicat că prin contractele cu Azerbaidjan şi Kazahstan, România s-a asigurat că are suficient carburant în piaţă, că rafinăria Petromidia funcţionează la maxim, iar exporturile sunt limitate în cazul petrolului şi al motorinei.

În plus, el a amintit că Rafinăria Petrotel Ploieşti, deţinută de Lukoil, poate fi repornită, după ce România a primit o derogare de la sancţiunile impuse de Statele Unite.

Bogdan Ivan: Am primit confirmarea oficială din partea guvernului american pentru ca România să repornească rafinăria Petrotel-Lukoil; reprezintă o veste uriaşă pentru ţara noastră. Prin acest mecanism, în 45 de zile această rafinărie va putea să funcţioneze din nou şi să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. E un pas în faţă extrem de important. 21% din producţia României va fi asigurată de această rafinărie şi reprezintă un principal element al stabilizării pieţei de carburanţi din România.

Realizator: Ministrul energiei a mai spus că România are în prezent circa 56-57% din rezervele strategice de combustibil depozitate pe teritoriul naţional şi se pregăteşte să aducă în ţară o parte din rezervele strategice stocate în alte state membre ale Uniunii Europene.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro