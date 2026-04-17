Festivalul Filmului European (FFE) revine la Iași. Cătălin Olaru, directorul artistic al ediției a XXX-a, cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” – 17.04.2026.

Festivalul Filmului European (FFE) revine la Iași pentru o nouă ediție. Festivalul, organizat împreună cu Muzeul Național al Literaturii Române Iași se desfășoară timp de 3 zile, între 17-19 aprilie 2026, la Muzeul "Vasile Pogor" - Casa Junimii, Sala Studio J. FFE vine cu o selecție de 7 filme europene, curatoriată de Cătălin Olaru, directorul artistic al acestei ediții: filme pentru întreaga familie, comedii, drame, documentare.

Publicat de mihaipohoata, 17 aprilie 2026, 11:47



P R O G R A M:

FFE | 17 – 19 aprilie 2026

VINERI 17 aprilie

GALA DE DESCHIDERE

19:00 Oamenii nevăzuți / Hidden People / Skriti Ljudje – r. Miha Hocevar / Slovenia, Serbia, Islanda / 2025, 97’

SÂMBĂTĂ 18 aprilie

15:30 Calamity, copilăria Marthei Jane Cannary / Calamity, a Childhood of Martha Jane Cannary / Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary – r: Rémi Chayé, Céline Ronté / Franța, Danemarca / 2020, 85′ (film de familie)

17:30 Scurtmetraje britanice / BAFTA Shorts – Marea Britanie / 2023 – 2025 / 104’

19:00 Tovarăși / Lads – r: Julien Menanteau / Belgia, Franța / 2024, 91′

DUMINICĂ 19 aprilie

15:00 Cea mai prețioasă dintre mărfuri / The Most Precious of Cargoes / La plus précieuse des marchandises – r: Michel Hazanavicius / Franța, Belgia / 2024, 81’ (film de familie 🧑‍🧑‍🧒‍🧒)

17:00 Drazen – r: Danilo Serbedzija, Ljubo Zdjelarevic / Croația, Serbia, Slovenia / 2024, 100′

19:00 După noi, potopul / After Us, the Flood / Jälkeemme vedenpaisumus – r: Arto Halonen / Finlanda / 2024, 97′

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene: Ambasada Franței / Institutul Cultural Francez, Ambasada Sloveniei, Ambasada Belgiei, British Council, Ambasada Croației, Ambasada Finlandei.

Co-organizatorul ediției locale de la Iași este Muzeul Național al Literaturii Române Iași.

Parteneri: Centrul Cultural German Iași si Asociația Patrimoniu pentru Comunitate.

Partener media Radio România Iași alături de alte instituții media.

Cătălin Olaru, directorul artistic al ediției a XXX-a a Festivalului Filmului European vine cu detalii astăzi, vineri, 17 aprilie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:40, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: Cătălin Olaru, directorul artistic al ediției a XXX-a a Festivalului Filmului European.