Lungmetrajul AMINTEȘTE-ȚI – proiecție de gală la Cinema Ateneu Iași, 21 aprilie 2026, ora 18:00

Publicat de Andreea Drilea, 17 aprilie 2026, 10:15





Eveniment cinematografic la Iași.

Lungmetrajul ”Amintește-ți” va fi prezentat într-o proiecție de gală la Cinema Ateneu Iași, pe 21 aprilie, de la ora 18:00, în prezența echipei de realizare.

Publicul îi va putea întâlni pe regizorul și producătorul Mihai Mihăescu, pe scriitorul și dramaturgul Eugen Cojocaru, coscenarist al filmului, precum și pe actorul Silvian Vâlcu, interpretul rolului principal.

De asemenea, vor fi prezenți directorul de imagine Nicu Mihali, actrițele Tatiana Grigore și Viorica Vatamanu, dar și actorii Teatrul „V.I. Popa” din Bârlad: Marcel Anghel, Simon Salcă Jr, Lucian Arhire, Irina Cocea și Alexandru Savu, care fac parte din distribuția filmului.

Evenimentul oferă spectatorilor ocazia de a interacționa direct cu echipa producției și de a descoperi culisele realizării filmului.

Regizorul și producătorul Mihai Mihăescu în direct la Bună Dimineața cu George Marici: