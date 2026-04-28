(VIDEO) IAȘI: Incendiul de la depozitul Țuțora, activ după 48 de ore

Publicat de Andreea Drilea, 28 aprilie 2026, 09:00





Intervenția de la depozitul de deșeuri Țuțora continuă după mai bine de 48 de ore.

Echipele ISU Iași rămân mobilizate la fața locului pentru că incendiul este în continuare activ și generează fum.

Potrivit reprezentanților Agenției pentru Protecția Mediului Iași, până ieri calitatea aerului în județul Iași nu a înregistrat depășiri ale valorilor limită.

Cetățenii din localitățile limitrofe Țuțora, Holboca, Tomești sunt sfătuiți să urmărească în continuare anunțurile oficiale.

Radio Iași/Constantin Mihai