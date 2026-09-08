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Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 13:48

Sărbătorită în fiecare an la 8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării este un motiv în plus ca teatrul să readucă în atenția publică importanța educației.

Așa se face că programul evenimentelor din această lună include mai multe manifestări dedicate cititului și cuvintelor. Duminică, 13 septembrie, de la ora 19:00, vă invităm la spectacolul „Cabaretul cuvintelor”, pe un text scris și montat de însuși Matei Vișniec. „Am conceput acest spectacol ca un omagiu adus cuvintelor întrucît ele ne conferă statut uman. Dar ştim noi să le preţuim cu adevărat?” se întreabă dramaturgul. A doua zi, pe 14 septembrie, de la ora 11:00, la Librăria Alexandria – Casa Cărții, Narcisa Marian, trainer de dicție, vă propune participarea la atelierul de storytelling pentru copii „A fost odată ca niciodată”.

Să nu uităm că orice întâlnire a spectatorilor cu teatrul, orice contact cu arta, indiferent de natura ei, mai deschide o fereastră către lume, mai face un pas către cunoaștere și către semeni. „Artă” de Yasmina Reza, în regia lui Felix Alexa, este cel mai recent spectacol produs de TMMVS, la care vă așteptăm vineri, 11 septembrie, să deschidem împreună stagiunea 2026 -2027!

De Ziua Internațională a Alfabetizării ne reamintim de componenta educațională, în general, și cea a alfabetizării, în mod special, ca preocupări permanente ale Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava, un obiectiv continuu și un scop în sine.

În România, statisticile sunt triste. Aproape 135.000 de persoane cu vârsta de cel puțin 14 ani nu știu nici să scrie, nici să citească, potrivit datelor Recensământului Populației și Locuințelor 2021. La nivel mondial, stăm și mai grav: numărul adulților care nu au competențe de bază de alfabetizare ajunge la 739 de milioane, potrivit UNESCO. Numărul reprezintă aproximativ 12% din populația adultă a lumii, în condițiile în care rata globală de alfabetizare a adulților a ajuns la 88%. Situația este și mai dificilă în cazul femeilor. Aproximativ două treimi dintre adulții analfabeți din lume sunt femei, potrivit UNESCO.

Anul acesta, Ziua Internațională a Alfabetizării este sărbătorită în întreaga lume sub tema Alfabetizarea pentru oameni, planetă și prosperitate, un bun prilej pentru evaluarea progreselor înregistrate și pentru aprofundarea înțelegerii provocărilor. Orice efort în acest sens nu poate rămâne fără ecou. De aceea vă așteptăm la teatru! În septembrie și în fiecare lună!

Vă invităm să vă procurați din timp bilete de la casieria teatrului, de luni până vineri, între orele 13:00 – 16:00, sau online, pe www.bilet.ro.

Pentru a afla mai multe informații despre evenimentele teatrului, vă rugăm să urmăriți paginile noastre: www.facebook.com/teatrulmateivisniec.ro/,  www.instagram.com/teatrul.matei.visniec.suceava, www.teatrulmateivisniec.ro.

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