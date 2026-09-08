CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 11:14

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă.

Odată cu începerea noului an şcolar, elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă.

Pentru a călători la clasa superioară sau la vagoanele de dormit şi cuşetă, elevii trebuie să achite diferenţele de preţ şi tariful de rezervare, menţionează CFR Călători.

Elevii îşi pot lua tichetele de călătorie de la ghişee, automate sau direct online, pe baza carnetului, a legitimaţiei cu CNP sau a adeverinţei şcolare.

Până la finalul acestei luni se acceptă documente cu viza anului şcolar trecut, însă de la 1 octombrie, gratuitatea se va acorda exclusiv pe baza actelor vizate la zi pentru anul 2026-2027.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro