Un nou program de prevenție ajunge în școlile din Nord-Est: „Să Creștem Generații Sănătoase”. Doctor în științe medicale, Alina Epure în direct la Radio Iași

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 10:05

Premieră națională! Programul „Să Creștem Generații Sănătoase”, pilotat de luna aceasta în școli din Regiunea Nord-est.

Doctorul în științe medicale, Alina Epure, în matinal cu Adina Șuhan.

Programul este un demers național de amploare menit să educe cu privire la medicina stilului de viață încă din primele clipe de existență.

Proiectul are o adresabilitate largă iar inițiatoarea spune că este important să existe un limbaj adresat fiecărei generații, astfel încât conținutul să fie înțeles, integrat, asumat și implementat.

Cum se va aborda în școli? Am aflat de la Alina Epure: