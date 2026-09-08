Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 06:15

Noul an şcolar, care a început ieri, vine cu modificări de programe şi calendar al examenelor. Elevii care au intrat în clasa a IX-a vor învăţa după noile planuri-cadru. Ei nu au încă manuale, pentru că licitaţiile pentru cărţi noi în format fizic nu s-au încheiat încă. Ministrul interimar al Educaţiei a precizat că versiunile digitale ar putea fi disponibile după jumătatea acestei luni, iar manualele tipărite ar putea ajunge în şcoli în octombrie.

O altă noutate este modificarea calendarului pentru examenul de Bacalaureat. Anul viitor, probele de competenţe au loc în aprilie iar cele scrise vor fi devansate la mijlocul lunii iunie, pentru a fi evitată perioada caniculară.

În noul an şcolar continuă programele sociale, precum cel de rechizite şi de burse, ajutorul pentru achiziţionarea unui calculator, precum şi Programul „Masă sănătoasă”.

Rador/FOTO AI