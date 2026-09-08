Fondurile de pensii facultative Pilonul 3 au ajuns la active de peste 9 miliarde de lei

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 06:13

Fondurile de pensii facultative Pilonul 3 au ajuns la active de peste nouă miliarde de lei la sfârşitul lunii iulie, în creştere cu 40% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui raport al Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În iulie, banii viraţi au totalizat 93 de milioane de lei, iar contribuţia medie a fost de 159 de lei. Investiţiile au fost realizate în proporţie de 96% în România, majoritatea în lei. Titlurile de stat deţineau cea mai mare pondere în cadrul activelor, urmate de acţiuni şi fonduri de investiţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro