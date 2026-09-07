Nicuşor Dan: Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 18:06

Educaţia din România, de ani de zile, nu a avut finanţarea corespunzătoare, iar acest lucru a afectat sistemul de învăţământ, a declarat astăzi preşedintele României, Nicuşor Dan, cu ocazia începerii noului an şcolar.

Prezent la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Comuna Curcani, judeţul Călăraşi, şeful statului a vorbit despre inechităţile din sistem privind salarizarea, care, în opinia sa, pot fi rezolvate prin adoptarea unei legi în acest an, de preferat odată cu bugetul pe 2027.

Nicuşor Dan: Din păcate sunt multe inechităţi, nu numai în sistemul de învăţământ, în ceea ce priveşte salarizarea şi, din păcate, nu putem să le rezolvăm într-un termen foarte scurt în această lege a salarizărilor care va fi ea, fără să afectăm financiar România, global şi să intrăm în fenomene periculoase. Dar, trebuie să avem această preocupare pe termen mediu pentru a repara inechităţi, în special în sistemul de educaţie.

Preşedintele Nicuşor Dan a evitat să răspundă când va face o nouă nominalizare pentru funcţia de premier, dar a precizat că cele patru luni fără Guvern cu puteri depline reprezintă ” un eşec pentru toată lumea”. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)