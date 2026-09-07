(AUDIO) Aeroportul Iași rezervă Terminalul T3 pentru pelerinii evrei hasidici care merg la evenimentele din Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 septembrie 2026, 17:41

Conducerea Aeroportului din Iași a rezervat Terminalul T3 pentru procesarea pelerinilor evrei hasidici care vor participa la evenimentele din Ucraina.

Pentru ei, în terminalele T2, T3 și T4 sunt organizate zone separate unde va fi efectuat controlul de securitate.

Autocarele care îi vor transporta în Ucraina au zone delimitate în Parcările terminalelor T1 și T2.

Prima cursă va ateriza în această noapte , la ora 01:00, iar Terminalul T3 rămâne deschis celorlalte curse din program, a declarat directorul Aeroportului din Iași, Romeo Vatră.

Romeo Vatră: Scopul nostru este să menținem programul curselor comerciale regulate pe Iași fără întârzieri sau fără să afectăm în vreun fel pasagerii de pe aceste curse. Vom asigura trasee separate, distincte pentru pelerini, atât la sosire, cât și la plecare. În parcare am închis o zonă pe care o vom folosi pentru îmbarcarea și debarcarea pelerinilor din autocare și, de asemenea, am stabilit zonă tampon în terminalele T4, T3 și T2, în funcție de necesități.

În total , de pe aeroportul din Iași , vor avea loc 20 de sosiri și 27 de plecări. În cazul supraaglomerăriiR, aeroporturile din Bacău și Suceava sunt de rezervă. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)