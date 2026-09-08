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Hotelierii au pregătit oferte speciale cu prilejul programului „Litoralul pentru Toţi”

Hotelierii au pregătit oferte speciale cu prilejul programului „Litoralul pentru Toţi”

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 06:12

Ediţia de toamnă a programului social „Litoralul pentru Toţi” este în plină desfăşurare până pe 30 septembrie. Hotelierii au pregătit oferte speciale în aproape toate staţiunile.

Eforie Nord se află printre preferatele turiştilor pentru pachetele balneare, iar în Venus sunt cele mai multe locuri de cazare disponibile. Majoritatea celor care îşi rezervă în această perioadă sunt familiile cu copii mici, dar şi seniorii, i-a spus Florentinei Varga – vicepreşedintele ANAT – Adrian Voican.

Adrian Voican: În ultimii ani, luna septembrie a fost denumită și a 4-a lună de vară, pentru că de obicei este cald, apa mării este caldă și foarte mulți turiști, care vor să meargă cu tarife reduse, merg- profitând de programul ‘Litoralul pentru Toți’.

Anul acesta, 80 de hoteluri sunt înscrise în acest program, în 8 stațiuni, de la Mamaia Nord, Mamaia, Eforie Nord – Sud, stațiunile Neptun, Olimp, Jupiter, Venus și Mangalia, iar prețurile sunt foarte, foarte bune, începând de la 51 de lei pe noapte, cazare 2-3 stele fără mic dejun în Eforie, până la 60-70 lei sau aproape 300 lei pentru 3 stele, all-inclusive, în Eforie. 

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

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