Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 10:32

Delgaz Grid: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă

139 milioane euro au fost alocate rețelei de distribuție a energiei electrice, iar 108 milioane euro infrastructurii de distribuție a gazelor naturale;

38.700 de prosumatori conectați și peste 651.000 de contoare inteligente instalate;

Colaborare cu 1.280 de furnizori de servicii, produse și lucrări.

Compania Delgaz Grid a direcționat, anul trecut, peste 1,42 miliarde de lei (circa 282 milioane euro) către cei 1.280 de furnizori de servicii, produse și lucrări și a investit peste 1,24 miliarde de lei (circa 247 milioane euro) în modernizarea și extinderea rețelelor de distribuție a energiei electrice și a gazelor naturale, conform Raportului de Sustenabilitate pentru anul 2025.

Este important de subliniat că aproximativ 97% dintre furnizorii către care s-au îndreptat comenzile sunt companii din România, valoarea totală a plăților către aceștia depășind 1,38 miliarde de lei (circa 274 milioane euro). Astfel, compania susține dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare, a mediului de afaceri și a companiilor din aria sa de operare. În plus, 39 de furnizori noi au fost precalificați pe baza unor criterii sociale și de mediu.

Delgaz Grid operează una dintre cele mai importante infrastructuri energetice din România, formată din aproximativ 63.000 km de rețele electrice și peste 26.000 km de rețele de gaze naturale, prin care asigură distribuția energiei pentru aproximativ 3,6 milioane de consumatori casnici și companii.

Pe parcursul anului 2025, compania a distribuit 24,9 TWh de gaze naturale, o creștere de 4,6% comparativ cu 2024, și 4,9 TWh de energie electrică, cantitate similară anului precedent, contribuind la funcționarea activităților economice și la dezvoltarea comunităților din regiune.

Cu un număr de aproximativ 5.500 de angajați, Delgaz Grid se situează printre cei mai importanți angajatori din sectorul energetic. Grupul E.ON România, din care face parte și Delgaz Grid, și-a menținut poziția a doua în clasamentul celor mai apreciați angajatori din industrie, conform studiului „Cei mai doriți angajatori în 2025”, realizat de Catalyst Solutions, și platformei undelucrăm.ro.

Investiții de peste 1,24 miliarde de lei (247 milioane euro) în infrastructura energetică

Din această sumă, peste 700 milioane de lei (139 milioane euro) au fost alocate rețelei de distribuție a energiei electrice, iar peste 545 milioane de lei (108 milioane euro) infrastructurii de distribuție a gazelor naturale.

Printre cele mai importante proiecte realizate se numără: modernizarea a 492 km de rețele electrice; a 476 de posturi și a 3 stații de transformare; înlocuirea a 436 km de conducte și branșamente de gaze naturale; extinderea infrastructurii cu peste 700 km de rețele electrice și aproximativ 320 km de rețele de gaze naturale.

În total, compania a modernizat peste 900 km de rețele și a adăugat aproximativ 1.000 km de infrastructură nouă.

Investițiile constante în modernizarea și digitalizarea rețelelor de distribuție a energiei electrice continuă să se transforme în beneficii concrete pentru cei aproximativ 1,6 milioane de clienți din zona Moldovei. Potrivit raportului ANRE privind indicatorii de performanță pentru anul 2025, compania înregistrează, pentru al cincilea an consecutiv, cea mai bună performanță din România în ceea ce privește continuitatea alimentării cu energie electrică.

De la intrarea pe piața locală, în 2005, compania a investit peste 2,2 miliarde de euro în modernizarea și extinderea rețelelor de energie electrică și gaze naturale.

Rețele inteligente pentru integrarea energiei regenerabile

La finalul anului trecut, aproximativ 38.700 de prosumatori erau conectați la rețeaua operată de Delgaz Grid, iar capacitatea instalațiilor de producție din surse regenerabile racordate la rețea a ajuns la aproximativ 1.400 MW.

Compania și-a continuat programul de digitalizare, numărul contoarelor inteligente instalate depășind 651.000, dintre care peste 106.000 au fost montate în 2025.

În paralel, Delgaz Grid a continuat implementarea unor proiecte strategice precum ADMS (Advanced Distribution Management System) și proiectul european CARMEN, destinate creșterii flexibilității, rezilienței și eficienței infrastructurii energetice.

Inovație pentru infrastructura energetică a viitorului

Compania a continuat dezvoltarea și testarea unor soluții dedicate utilizării hidrogenului și gazelor verzi în infrastructura de distribuție. Proiectele derulate au vizat evaluarea amestecurilor de gaze naturale și hidrogen, injectarea biometanului în rețele și analizarea posibilităților de utilizare a hidrogenului în infrastructuri dedicate. Aceste inițiative contribuie la dezvoltarea expertizei și a tehnologiilor necesare pentru viitoarele sisteme energetice cu emisii reduse de carbon.

Promovarea utilizării responsabile a energiei

Platforma despre-energie.ro, dezvoltată de Delgaz Grid, a atras în 2025 peste 311.000 de vizitatori, cu 71% mai mulți decât în anul precedent. Prin informațiile și resursele puse la dispoziția publicului, platforma susține utilizarea eficientă a energiei și contribuie la creșterea gradului de informare al consumatorilor.

Raportul de sustenabilitate al companiei Delgaz Grid pentru anul 2025 poate fi consultat aici.

Notă pentru editor:

Raportul de Sustenabilitate 2025 prezintă rezultatele, inițiativele și angajamentele Delgaz Grid în domeniile de mediu, social și guvernanță (ESG), reflectând modul în care compania contribuie la dezvoltarea sustenabilă și la tranziția energetică. Raportul acoperă performanța înregistrată în perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 și oferă o perspectivă transparentă asupra progreselor realizate și a direcțiilor de dezvoltare pe termen lung.

Despre Delgaz Grid

Delgaz Grid, compania de distribuție din cadrul Grupului german E.ON, operează o reţea de gaze naturale de peste 26.000 km în 20 de judeţe din partea de Nord şi de Vest a României (Cluj, Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Mureș, Sibiu, Alba, Harghita, Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț şi Bacău) şi o reţea de electricitate de aproximativ 63.000 km în şase judeţe din Moldova: Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Suceava şi Vaslui, care deservesc peste 3,6 milioane de clienți. De la intrarea pe piaţa locală, în anul 2005, E.ON a investit 2,7 miliarde de euro în principal pentru modernizarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi a virat către stat impozite şi taxe de 4,2 miliarde de euro.