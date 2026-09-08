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Dezbaterea Zilei, cu Andreea Daraban: Noutăți și provocări în noul an școlar

Dezbaterea Zilei, cu Andreea Daraban: Noutăți și provocări în noul an școlar

Publicat de andreeadaraban, 8 septembrie 2026, 11:18

Noul an școlar a început, iar elevii au revenit în bănci, cu emoția primei zile de școală sau cu bucuria revederii colegilor și profesorilor. Pentru autoritățile din educație, începutul de an este, însă, și un moment în care se vede cât de bine au fost pregătite școlile. În emisiunea Dezbaterea Zilei din 7 septembrie, colega noastră Andreea Daraban a discutat despre problemele și provocările cu care a început noul an școlar în județele Iași și Botoșani, alături de Rodica Leontieș, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Iași, și Bogdan Suruciuc, inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

În județul Iași, anul școlar a început în toate unitățile de învățământ. Excepție face Colegiul „Mihai Eminescu”, unde lucrările nu au fost finalizate, iar prima săptămână este dedicată programului ”Școala Altfel”. Potrivit Rodicăi Leontieș, în județ mai sunt în reabilitare 26 de unități școlare, iar elevii din aceste școli au fost relocați, acolo unde a fost nevoie, în alte spații.

La Botoșani, situația este mai complexă. Bogdan Suruciuc a explicat că, în municipiul reședință de județ, 13 unități de învățământ au intrat simultan în reabilitare, ceea ce a impus relocarea unui număr mare de elevi. La începutul acestui an școlar, trei unități din municipiu sunt încă relocate, iar la nivelul județului alte 16 școli au activitatea mutată total sau parțial. Aproximativ 20 de unități de învățământ funcționează în două schimburi, în principal din cauza lucrărilor de reabilitare.

O altă problemă abordată a fost lipsa profesorilor pentru anumite discipline. Atât Iașiul, cât și Botoșaniul se confruntă cu un deficit de cadre didactice în special în învățământul tehnic, dar și la fizică, chimie și educație muzicală specializată. În același timp, există și situații în care profesorii trebuie să își completeze norma în mai multe școli. La Botoșani sunt cadre didactice care ajung să predea în „5 unități de învățământ”, iar în mediul rural unii profesori predau și alte discipline pentru completarea normei.          

În ceea ce privește noutățile acestui an școlar, elevii de clasa a IX-a au parte de planuri-cadru și programe noi, însă manualele nu sunt încă disponibile. La Iași, acestea ar urma să ajungă în aproximativ trei săptămâni, iar până atunci profesorii vor lucra folosind inclusiv manualele din anii anteriori. În schimb, pentru celelalte clase, necesarul de manuale a fost asigurat.

Emisiunea integrală poate fi ascultată mai jos:

 

Emisiunea în format video:  

Noutăți și provocări în noul an școlar

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