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An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate

An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 11:31

Problemele din școlile botoșănene sunt departe de a fi rezolvate.

Zeci de unități de învățământ au început anul școlar în spații relocate, iar controalele au scos la iveală numeroase nereguli, de la lipsa autorizațiilor sanitare și de securitate la incendiu, până la condiții necorespunzătoare pentru elevi.

Mai multe aflăm de la corespondenta noastră, Gina Poenaru: ”Aproximativ 58.500 de elevi din județul Botoșani au început cursurile, dar pentru câteva sute dintre ei, prima zi de școală, nu au însemnat întoarcerea în propria unitație de învățământ. 20 de școli sunt relocate total sau parțial, pentru că lucrările de reabilitare nu sunt finalizate. 9 unități sunt relocate complet, iar alte 11 parțial. Cele mai multe situații sunt în municipiul Botoșani, dar sunt școli și din Darabani, Ștefănești, Bucecea, Păltiniș, Rădăuț-Prut sau Albești, unde elevii și profesorii nu au revenit încă în clădirile lor. Problemele nu se opresc însă la șantiere. Înainte de începerea cursurilor, echipe mixte de control au descoperit 10 de nereguli în școlile din județ. 3 unități de învățământ din Nicșeni, Sușița și Viișoara, nu dețin autorizație sanitară de funcționare, iar alte școli care au autorizație, dar condițiile nu corespund în totalitate cerințelor actuale, sunt cele precum Școala Primară Nr. 1 din Balta Arsă și Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” din Ipotești, care au toaleta în curte. 21 de din cele peste 600 de clădiri nu dețin autorizație la incendiu, în timp ce unele nu dețin spații pentru depozitarea ”laptelui și cornului”, sau personal avizat sanitar pentru manipularea acestora. În total, controalele au identificat 52 de deficiențe, pentru care au fost aplicate 27 de sancțiuni în valoare de 15.000 de lei.”

(Radio Iaşi/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

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