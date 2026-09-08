Nașterea Maicii Domnului, sărbătoarea unui nou început. Interviu cu părintele Marian Nimerincu

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 11:36

Creștinii ortodocși sărbătoresc, la 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și drept Sfânta Maria Mică. Este prima mare sărbătoare a noului an bisericesc și poartă semnificația speranței și a unui nou început.

Ce înseamnă această sărbătoare pentru oamenii de astăzi? De ce este așezată la începutul anului bisericesc și cu ce gând ar trebui să rămânem după această zi?

Despre semnificația Nașterii Maicii Domnului am discutat cu părintele Marian Nimerincu, parohul Bisericii „Sfântul Apostol și Evanghelist Luca” din Păcurari și inspector eparhial al Arhiepiscopiei Iașilor.

În cadrul interviului, părintele vorbește și despre urările adresate celor care poartă numele Maria, Marian sau nume derivate și explică dacă „La mulți ani” se spune pe 15 august, la Adormirea Maicii Domnului, sau pe 8 septembrie, la Nașterea Maicii Domnului.

Interviul a fost realizat de Alexandra Anița Baciu pentru emisiunea „Sens Unic”, de la Radio România Iași.

Ascultați interviul integral: