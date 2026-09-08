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Titlurile de stat destinate populației – ce sunt și cum funcționează. Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –08.09.2026.

Auzim adesea de titlurile de stat destinate populației, prin intermediul unităților operative ale Trezoreriei Statului și prin subunitățile poștale din rețeaua Companiei Naționale ”Poșta Română” - S.A. și în mediul online utilizând platforma ghiseul.ro, în cadrul Programului TEZAUR.

Titlurile de stat destinate populației – ce sunt și cum funcționează. Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –08.09.2026.

Publicat de mihaipohoata, 8 septembrie 2026, 12:35


Ce sunt și cum funcționează?

  • Definiție: Practic, cumperi o parte din datoria publică a țării, iar statul îți garantează returnarea banilor la scadență plus o dobândă.
  • Garanție: Sunt 100% garantate de stat, fiind considerate cele mai sigure investiții dintr-o economie.
  • Taxe: Câștigurile din dobânzi nu se impozitează.

Principalele tipuri în România

  • TEZAUR: Se cumpără prin Poșta Română sau ANAF (pentru mediul fizic/online prin Trezorerie). Valoarea nominală este de 1 leu.
  • FIDELIS: Se tranzacționează la Bursă prin intermediul băncilor partenere sau al brokerilor. Pot fi emise atât în lei, cât și în euro.

Avantaje

  • Siguranță maximă: Riscul de pierdere este aproape zero.
  • Fără impozit: Profitul rămâne net în buzunarul tău.
  • Accesibilitate: Pragul minim de investiție este accesibil (de exemplu, 1 leu pentru Tezaur sau 100 lei/euro pentru Fidelis)

Poate pentru unii ascultători ai postului nostru de radio – Radio Iași unele aspecte legate de aceste titluri de stat nu sunt chiar clare sau poate sunt mai greu de înțeles, pentru a fi totul foarte clar în privința tuturor amănuntelor importante legate de titlurile de stat avem precizări bine venite din partea dlui Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi, astăzi, marți, 8 septembrie 2026, în intervalul orar 13:25 – 13:35, la ”Pulsul zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață. 

Sursă: Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi.

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