Titlurile de stat destinate populației – ce sunt și cum funcționează. Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –08.09.2026.

Început de nou an școlar pentru Colegiul Național ”Mihai Eminescu” din Iași. Florentin Traian Ciobotaru, noul director al instituției de învățământ cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –07.09.2026.

La începutul noului an școlar 2026 – 2027, tot respectul și considerația pentru un om deosebit care s-a remarcat în mod excepțional de-a...