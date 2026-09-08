Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri

(AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 12:55


Etapa a doua a Turului Ciclist al României se desfășoară joi, între Iași și Piatra-Neamț.

Aceasta face parte Turului României, care se desfășoară până duminică pe un traseu de 800 de kilometri și care, pentru prima dată în istoria competiției, a pornit din Republica Moldova.

Peste 150 de sportivi din 16 țări și aproximativ 450 de membri ai staffului tehnic vor traversa județul Neamț în cadrul evenimentului.

Caravana, formată din aproximativ 100 de autoturisme, va impune restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale și județene, dar și în municipiile Piatra-Neamț și Roman.

Prima etapă are loc joi, iar cicliștii sunt așteptați în Piatra-Neamț după ora 14:00.

Poliția anunță că traficul va fi oprit temporar pe anumite sectoare, în funcție de deplasarea caravanei. Comisarul șef, Dănuț Ursărescu: ”Toată desfășurarea este foarte importantă pentru noi, dar avem acest sector de Drum Național 2, acea porțiune peste râul Moldova, care va fi închisă pentru aproximativ 20 de minute și, bineînțeles, restricționarea traficului pe DN15D, la fel, probabil undeva între 20 și 25 de minute, în funcție de cât de compactă este caravana, dar, repet, tot parcursul caravanei va trebui să-l avem în atenție și cu maximă solicitare să nu avem evenimente nedorite.”

Cea de-a treia etapă se va desfășura vineri, cu startul din comuna Dumbrava Roșie, de pe DN15, după cum precizează directorul Diricției de Tineret și Sport Neamț, Gheorghe Paisa: ”Traseul cel mai greu este din ziua de joi, pe intrarea pe județul Neamț, pentru că este mai mult de două treimi din etapa a doua se va desfășura pe județul Neamț și traversăm două municipii, practic pe mijlocul lor și nu va fi chiar ușor, dar spectacolul de sosire din Piața Ștefan cel Mare sperăm să compenseze munca sau greutatea acestui traseu.”

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)

Etichete:
Neamţ: SJU Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 16:07

Neamţ: SJU Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare, care va ajuta la servicii medicale mai moderne şi...

Neamţ: SJU Piatra-Neamţ a implementat un amplu proces de digitalizare
Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 15:57

Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)

Moineștiul intră în sărbătoare în perioada 10–13 septembrie, când sunt programate manifestările dedicate Zilelor Municipiului Moinești...

Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)
Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 14:03

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru...

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 13:48

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”

Sărbătorită în fiecare an la 8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării este un motiv în plus ca teatrul să readucă în atenția...

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 11:31

An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate

Problemele din școlile botoșănene sunt departe de a fi rezolvate. Zeci de unități de învățământ au început anul școlar în spații...

An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 11:14

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an şcolar,...

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 10:26

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

PROGNOZĂ SPECIALĂ Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18 Miercuri (9 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate...

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului