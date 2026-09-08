(AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2026, 12:55





Etapa a doua a Turului Ciclist al României se desfășoară joi, între Iași și Piatra-Neamț.

Aceasta face parte Turului României, care se desfășoară până duminică pe un traseu de 800 de kilometri și care, pentru prima dată în istoria competiției, a pornit din Republica Moldova.

Peste 150 de sportivi din 16 țări și aproximativ 450 de membri ai staffului tehnic vor traversa județul Neamț în cadrul evenimentului.

Caravana, formată din aproximativ 100 de autoturisme, va impune restricții temporare de circulație pe mai multe drumuri naționale și județene, dar și în municipiile Piatra-Neamț și Roman.

Prima etapă are loc joi, iar cicliștii sunt așteptați în Piatra-Neamț după ora 14:00.

Poliția anunță că traficul va fi oprit temporar pe anumite sectoare, în funcție de deplasarea caravanei. Comisarul șef, Dănuț Ursărescu: ”Toată desfășurarea este foarte importantă pentru noi, dar avem acest sector de Drum Național 2, acea porțiune peste râul Moldova, care va fi închisă pentru aproximativ 20 de minute și, bineînțeles, restricționarea traficului pe DN15D, la fel, probabil undeva între 20 și 25 de minute, în funcție de cât de compactă este caravana, dar, repet, tot parcursul caravanei va trebui să-l avem în atenție și cu maximă solicitare să nu avem evenimente nedorite.”

Cea de-a treia etapă se va desfășura vineri, cu startul din comuna Dumbrava Roșie, de pe DN15, după cum precizează directorul Diricției de Tineret și Sport Neamț, Gheorghe Paisa: ”Traseul cel mai greu este din ziua de joi, pe intrarea pe județul Neamț, pentru că este mai mult de două treimi din etapa a doua se va desfășura pe județul Neamț și traversăm două municipii, practic pe mijlocul lor și nu va fi chiar ușor, dar spectacolul de sosire din Piața Ștefan cel Mare sperăm să compenseze munca sau greutatea acestui traseu.”

(Radio Iaşi/Gianina Buftea/FOTO Gianina Buftea)