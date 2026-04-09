Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » Eduard Nica, medic pășcănean, planuri pentru o ascensiune pe vulcanul Sidley din Antarctica. Emisiunea „Weekend cu prieteni”, realizator – Horia Daraban (5.04.2026)

Eduard Nica, medic pășcănean, planuri pentru o ascensiune pe vulcanul Sidley din Antarctica. Emisiunea „Weekend cu prieteni", realizator – Horia Daraban (5.04.2026)

Publicat de hdaraban, 9 aprilie 2026, 14:15

La „Weekend cu prieteni”, despre expediții la timpul trecut, dar mai ales la timpul viitor. Punțile temporale și geografice sunt făcute de un pășcănean prin adopție, autor al unui posibil jurnal de călătorii cu titlul „Ascensiuni pe cei mai înalți vulcani de pe șapte continente”. Precizarea legată de numărul zonelor terestre ale Globului este importantă, pentru că ascensiunile din Europa, Americi, Africa, Asia l-au apropiat pe Eduard Nica de ultima încercare: Vulcanul Sidley din Antarctica. Dacă lumea ar avea un capăt, acest reper ar putea fi considerat unul. Este o regiune extrem de izolată în temenii accesibilității, dar și una a extremelor, dacă luăm în considerare temperaturile foarte scăzute.

Se fac planuri pentru o încercare românească în 2027. Pare mult timp până atunci, dar pregătirile nu sunt deloc facile. Într-un interviu acordat lui Horia Daraban, protagonistul a oferit mai multe detalii despre  viitoarea expediție, plecând de la costurile foarte ridicate: o sută de mii de dolari. Referitor la încercarea propriu-zisă, interlocutorul a vorbit despre condițiile dificile și despre echipamentul special necesar pentru a face față temperaturilor de -40 grade Celsius.

Nu în ultimul rând, construind în răspunsurile sale o pledoarie pentru drumețiile pe munte, Eduard Nica a evidențiat beneficiile pe care le aduc acestea pentru trup, suflet și minte.

 

Etichete:
