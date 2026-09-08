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Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)

Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 15:57

Moineștiul intră în sărbătoare în perioada 10–13 septembrie, când sunt programate manifestările dedicate Zilelor Municipiului Moinești 2026.

Ediția din acest an vine cu o schimbare de calendar, evenimentele fiind organizate în primul weekend după începerea anului școlar, cu o săptămână mai târziu decât în anii precedenți.

Unul dintre cele mai importante momente va avea loc vineri, 11 septembrie, de la ora 14:00, când va fi inaugurat Muzeul Municipal Moinești. Noua instituție își propune să valorifice istoria și patrimoniul local.

Programul mai include spectacole și activități culturale, competiții sportive și evenimente dedicate locuitorilor de toate vârstele. (Radio România Bacău/ FOTO )

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