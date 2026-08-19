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Din curiozitate | Chiar avem nevoie de șapte produse pentru un ten frumos?

Din curiozitate | Chiar avem nevoie de șapte produse pentru un ten frumos?

Publicat de Andreea Drilea, 19 august 2026, 13:10

Din curiozitate, pornim de data aceasta de la raftul din baie. Câte produse îi sunt, de fapt, necesare pielii noastre?

TikTok și Instagram sunt pline de ritualuri de skincare: seruri, acizi, vitamina C, niacinamidă, retinol, creme și SPF, aplicate uneori în rutine cu șapte-opt produse. Dar are pielea nevoie de toate sau am ajuns să confundăm îngrijirea cu consumul?

Alexandra Anița Baciu a stat de vorbă cu dr. Mirela Cherciu, medic primar dermatolog, despre rutina de care are nevoie un ten fără probleme, despre riscurile combinării produselor fără să știm ce fac, despre SPF, dar și despre trendurile de skincare de pe internet care îi îngrijorează pe dermatologi.

Și, mai ales, încercăm să aflăm ceva mult mai simplu: ce merită să păstrăm în rutina noastră și la ce am putea, poate, să renunțăm?

Interviul poate fi ascultat la Radio Iași, în emisiunea „Sens unic”, realizată de Alexandra Anița Baciu.

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