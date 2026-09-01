Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2026, 09:26

Muzeul Județean Botoșani și City Gallery Botoșani invită publicul la expoziția „Vatra”, dedicată pictorului Corneliu Dumitriu (1954-2022).

Vatra e locul de la care pornește totul. Satul în care a crescut a rămas în el – casa albă, curtea plină de păsări, lumina care cade altfel decât oriunde. Corneliu Dumitriu nu a pictat satul ca să-l țină minte, ci ca să-l trăiască din nou: o vatră care nu se stinge.

„Vatra” este al patrulea capitol al unui amplu ciclu retrospectiv aflat în desfășurare, dedicat creației lui Corneliu Dumitriu, început în 2023 cu „Florile” (univers floral, metaforă și culoare), continuat în 2024 cu „Bestiarium” ( cai și păsări, simboluri ale forței și înălțării) și în 2025 cu „Marginea Timpului” (peisajul ca meditație asupra memoriei și tăcerii). Demersul va continua în 2027 cu o expoziție dedicată lucrărilor abstracte și va fi urmat de alte proiecte.

Expoziția îl readuce pe artist în satul copilăriei de la Rădăuți-Prut – o origine pe care o poartă cu sine și o reia mereu prin culoare. „Dacă mă nășteam în oraș, poate desenam asfalt, coșuri de gunoi, maidanezi”, spunea Corneliu Dumitriu. Satul nu e, la el, un decor, ci sursa: casele văruite în alb, curțile cu păsări, pomii care cresc până acoperă gospodăriile. Pentru un ochi din partea locului, petele lui de culoare se adună limpede în case și în curți. Expoziția reunește lucrări din patru decenii, din anii ’80 până în 2022, și propune o incursiune în universul unui artist pentru care a picta satul înseamnă a-l retrăi și a-l păstra viu.

De-a lungul carierei sale, Corneliu Dumitriu a susținut zeci de expoziții personale în țară și în străinătate, iar lucrările sale se regăsesc în colecții private și publice din Frankfurt, New York, Veneția, București, Iași și Piatra Neamț.

A fost distins cu numeroase premii, printre care Marele Premiu pentru Pictură al Galeriei „Avanpost”, Premiul Fundației „Lascăr Viorel” la Bienala Națională de Pictură, Premiul al III-lea la „Voronețiana”, Premiul I la Concursul Republican de Pictură (1981-1989), Marele Premiu „Studio ’88” și Premiul I „Studio ’87”.

Vernisajul va avea loc sâmbătă, 5 septembrie 2026, ora 11.00, și va fi prezentat de prof. univ. dr. Corneliu Iațu.

Expoziția poate fi vizitată în perioada 2-30 septembrie 2026, în spațiul Galeriilor de Artă „Ștefan Luchian” din Botoșani.