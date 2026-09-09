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Puls Juridic: Controale în benzinării: ce au constatat comisarii OPC

Puls Juridic: Controale în benzinării: ce au constatat comisarii OPC

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 12:24

Acciza pentru motorina standard este redusă la 25% în până în data de 15 septembrie 2026, urmând ca, nivelul acesteia să fie reevaluat la fiecare doua săptămâni.

Între timp, Protecția Consumatorilor verifică dacă stațiile de distribuire a carburanților din țară respectă legea în ceea ce privește modificarea prețurilor.

Ce nereguli au fost găsite aflăm de la comisar șef Florin Onofrei, șeful Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor.

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