Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 11-21 septembrie 2026.

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 10:40

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 11-21 septembrie 2026. În această perioadă, publicul poate descoperi o selecție variată de filme, inclusiv premiere și titluri premiate internațional. Programul include atât producții europene, cât și filme apreciate în marile festivaluri de cinema.

Dacă considerați că informația este de interes pentru cititorii sau ascultătorii dumneavoastră, ne-am bucura foarte mult să o preluați. De asemenea, dacă printre titlurile din program se află filme pe care doriți să le vizionați, vă invităm cu drag să ne scrieți. Ne-ar face plăcere să vă avem alături de noi în sala de cinema.

Vineri, 11 septembrie 2026

18:00 – Crima de la etajul 3 / Le crime du 3e étage (regia Rémi Bezançon) – PREMIERĂ – AP 12

20:00 – Oasis: Don’t Look Back in Anger / Don’t Look Back in Anger (regia Will Lovelace, Dylan Southern) – PREMIERĂ – AG

Sâmbătă, 12 septembrie 2026

11:00 – Coyote vs. Acme / Coyote vs. Acme (regia Dave Green) – PREMIERĂ – 2D/Dublat – AG

13:00 – Mașini / Cars (regia John Lasseter) – Proiecție aniversară – 20 de ani de la lansare – 2D/Dublat – AG

15:00 – Ce vrăji mai fac fetele 2 / Practical Magic 2 (regia Susanne Bier) – PREMIERĂ – AP 12

17:30 – Oasis: Don’t Look Back in Anger / Don’t Look Back in Anger (regia Will Lovelace, Dylan Southern) – AG

20:00 – Crima de la etajul 3 / Le crime du 3e étage (regia Rémi Bezançon) – AP 12

Duminică, 13 septembrie 2026

18:00 – Hoinari prin munți (regia Cosmin Dumitrache) – Proiecție de gală în prezența echipei – PREMIERĂ – AG

*Proiecția are loc la Cinema Victoria (Sala Unirii)

Miercuri, 16 septembrie 2026

18:00 – Ce vrăji mai fac fetele 2 / Practical Magic 2 (regia Susanne Bier) – AP 12

20:30 – Oasis: Don’t Look Back in Anger / Don’t Look Back in Anger (regia Will Lovelace, Dylan Southern) – AG

Vineri, 18 septembrie 2026

18:00 – Iertarea (regia Nicolae Mărgineanu) – PREMIERĂ – AP 12

20:00 – Ultimul refugiu / Redoubt (regia John Skoog) – PREMIERĂ – AP 12

Sâmbătă, 19 septembrie 2026



20:15 – 3 zile în septembrie (regia Tudor Giurgiu) – Proiecție de gală în prezența echipei – PREMIERĂ – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

Duminică, 20 septembrie 2026



13:00 – Pisicile de la muzeu 2: Comoara din Egipt / Cats in the Museum: Treasures of Egypt (regia Vasiliy Rovenskiy) – PREMIERĂ – 2D/Dublat

15:00 – Iertarea (regia Nicolae Mărgineanu) – AP 12

17:00 – Hoinari prin munți (regia Cosmin Dumitrache) – AG

19:00 – De la 9 la 5 / Nine to Five (regia Colin Higgins) – Proiecție IN MEMORIAM Dolly Parton – AP 12

21:00 – Coyote vs. Acme / Coyote vs. Acme (regia Dave Green) – Subtitrat – AG

Luni, 21 septembrie 2026

18:00 – 3 zile în septembrie (regia Tudor Giurgiu) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

20:00 – Ultimul refugiu / Redoubt (regia John Skoog) – AP 12

Preț bilet normal: 25 lei

Detalii pe:

Facebook: Cinema Iași

Site-ul: www.cinemaiasi.ro