Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Regional » (AUDIO) Peste 300 de elevi remigranți, înscriși în școlile din județul Iași în acest an

(AUDIO) Peste 300 de elevi remigranți, înscriși în școlile din județul Iași în acest an

(AUDIO) Peste 300 de elevi remigranți, înscriși în școlile din județul Iași în acest an

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 11:36

Peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat, până în luna aprilie, în acest an, în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor.

Numărul elevilor remigranți a crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 300 în anul școlar 2022-2023, la peste 400 în anul următor.

Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, derulează un proiect dedicat adaptării socio-lingvistice a acestor elevi.

Cercetarea urmărește să identifice principalele dificultăți cu care se confruntă copiii, de la problemele de limbă și diferențele de curriculum până la adaptarea socială și emoțională, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași: ”Am inițiat și am acceptat propunerea care a venit din partea a Institutului Filipide de a face această cercetare, de a înțelege mai bine care sunt nevoile elevilor și de a gândi, cum să zicem, un material care să includă aceste bune practici, cum au reușit școlile să facă fața acestui moment de integrare a elevilor în școală și chiar o procedură cumva niște pași pe care să îi reținem cu toții și să îi utilizăm atunci când discutăm despre copiii, elevii remigranți.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
Salvați Copiii și Investimental lansează „Investiție în educație”, campania care propune mediului de business cea mai valoroasă investiție: educația copiilor
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 15:11

Salvați Copiii și Investimental lansează „Investiție în educație”, campania care propune mediului de business cea mai valoroasă investiție: educația copiilor

Noul an școlar începe într-un context dificil pentru educația din România: 425.000 de copii cu vârste între 7 și 17 ani sunt în afara...

Salvați Copiii și Investimental lansează „Investiție în educație”, campania care propune mediului de business cea mai valoroasă investiție: educația copiilor
(AUDIO) Comisia Europeană pregătește măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Purtătorul de cuvânt al CE pe probleme de Educație, Eva Hrncirova: ”Rezultatele măsurate prin testul PISA 2025 sunt considerate de Executivul Comunitar extrem de îngrijorătoare”
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 12:25

(AUDIO) Comisia Europeană pregătește măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Purtătorul de cuvânt al CE pe probleme de Educație, Eva Hrncirova: ”Rezultatele măsurate prin testul PISA 2025 sunt considerate de Executivul Comunitar extrem de îngrijorătoare”

Comisia Europeană se pregătește să lanseze un program educațional, ca parte a răspunsului la declinul sever al performanțelor școlare,...

(AUDIO) Comisia Europeană pregătește măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Purtătorul de cuvânt al CE pe probleme de Educație, Eva Hrncirova: ”Rezultatele măsurate prin testul PISA 2025 sunt considerate de Executivul Comunitar extrem de îngrijorătoare”
(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 12:02

(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași

UPDATE ora 14:30 – Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Diana Cimpoeșu:...

(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași
(AUDIO/FOTO) Blocaje la frontiera de est, din cauza unor probleme tehnice în Republica Moldova
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 11:10

(AUDIO/FOTO) Blocaje la frontiera de est, din cauza unor probleme tehnice în Republica Moldova

UPDATE ora 12:00 – Problema tehnică ce a afectat temporar sistemele informaționale la punctele de trecere a frontierei din Republica Moldova...

(AUDIO/FOTO) Blocaje la frontiera de est, din cauza unor probleme tehnice în Republica Moldova
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 11:01

METEO: Temperaturi ridicate în regiunea Moldovei

MESAJ 1 PROGNOZĂ SPECIALĂ Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18 Miercuri (9 septembrie), vor fi temperaturi mai...

METEO: Temperaturi ridicate în regiunea Moldovei
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 10:40

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 11-21 septembrie 2026.

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 11-21 septembrie 2026. În această perioadă, publicul poate...

Programul săptămânal al proiecțiilor de la Cinema Ateneu Iași pentru perioada 11-21 septembrie 2026.
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 10:01

Nume mari pe scena Operei Iași

Opera Națională Română din Iași pune astăzi în vânzare, la Agenția Operei și pe site-ul operaiasi.ro, biletele de intrare la două...

Nume mari pe scena Operei Iași
Prim plan miercuri, 9 septembrie 2026, 08:53

Întârzieri la trecerea frontierei cu Republica Moldova, din cauza unor probleme tehnice

Călătorii care intenționează să treacă granița în această dimineață trebuie să aibă în vedere întârzieri la control. Bazele de date...

Întârzieri la trecerea frontierei cu Republica Moldova, din cauza unor probleme tehnice