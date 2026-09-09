(AUDIO) Peste 300 de elevi remigranți, înscriși în școlile din județul Iași în acest an

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 11:36

Peste 300 de copii reveniți din străinătate au intrat, până în luna aprilie, în acest an, în școlile din județul Iași, iar autoritățile caută soluții pentru reintegrarea lor.

Numărul elevilor remigranți a crescut constant în ultimii ani, de la aproximativ 300 în anul școlar 2022-2023, la peste 400 în anul următor.

Cei mai mulți provin din țări europene, dar în școlile ieșene ajung și copii întorși din state precum Qatar sau Turcia.

Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Institutul de Filologie Română „Alexandru Philippide”, derulează un proiect dedicat adaptării socio-lingvistice a acestor elevi.

Cercetarea urmărește să identifice principalele dificultăți cu care se confruntă copiii, de la problemele de limbă și diferențele de curriculum până la adaptarea socială și emoțională, după cum a declarat, în emisiunea Starea Educației, Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași: ”Am inițiat și am acceptat propunerea care a venit din partea a Institutului Filipide de a face această cercetare, de a înțelege mai bine care sunt nevoile elevilor și de a gândi, cum să zicem, un material care să includă aceste bune practici, cum au reușit școlile să facă fața acestui moment de integrare a elevilor în școală și chiar o procedură cumva niște pași pe care să îi reținem cu toții și să îi utilizăm atunci când discutăm despre copiii, elevii remigranți.”

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)