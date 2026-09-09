Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova

O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 05:55


O dronă Shahed a violat marți spațiul aerian al României și Republicii Moldova – au comunicat autoritățile din cele două state.

Aparatul de zbor fără pilot a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, prin regiunea transnistreană, și – după câteva minute – a trecut în România, de unde s-a întors în Republica Moldova.

După ce a rătăcit circa o oră după-amiază prin spațiul aerian al celor două state, drona – care este de tipul celor folosite de armata rusă – s-a prăbușit pe un câmp din raionul Râșcani, la aproximativ 25 de kilometri est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani.

Locuitorii din cinci județe ale României – Iași, Neamț, Bacău, Vaslui și Botoșani – au primit mesaj RO-Alert pentru a fi avertizați de pericolul căderii dronelor și pentru a se adăposti.

Rador/FOTO Poliția Republicii Moldova

Etichete:
Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 06:00

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari, iniţiate de AUR şi USR, vor fi introduse pe ordinea de zi a comisiilor de...

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari
Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 05:56

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat

Senatul a decis marți, cu largă majoritate, 104 voturi pentru şi trei abţineri, eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu, pe care,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 19:59

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat

Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare, afirmă...

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 14:03

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru...

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 11:14

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an şcolar,...

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 10:32

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă

Delgaz Grid: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă   139 milioane euro au fost alocate rețelei de...

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:15

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar

Noul an şcolar, care a început ieri, vine cu modificări de programe şi calendar al examenelor. Elevii care au intrat în clasa a IX-a vor...

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar