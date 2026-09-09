O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 05:55





O dronă Shahed a violat marți spațiul aerian al României și Republicii Moldova – au comunicat autoritățile din cele două state.

Aparatul de zbor fără pilot a intrat în Republica Moldova dinspre Ucraina, prin regiunea transnistreană, și – după câteva minute – a trecut în România, de unde s-a întors în Republica Moldova.

După ce a rătăcit circa o oră după-amiază prin spațiul aerian al celor două state, drona – care este de tipul celor folosite de armata rusă – s-a prăbușit pe un câmp din raionul Râșcani, la aproximativ 25 de kilometri est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani.

Locuitorii din cinci județe ale României – Iași, Neamț, Bacău, Vaslui și Botoșani – au primit mesaj RO-Alert pentru a fi avertizați de pericolul căderii dronelor și pentru a se adăposti.

Rador/FOTO Poliția Republicii Moldova