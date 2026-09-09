Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 05:56

Senatul a decis marți, cu largă majoritate, 104 voturi pentru şi trei abţineri, eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu, pe care, conform legii învăţământului preuniversitar, unele colegii l-ar fi putut organiza începând de anul viitor, pe lângă Evaluarea Naţională.

A fost adoptat amendamentul votat cu unanimitate săptămâna trecută în Comisia pentru învăţământ, după dezbateri la care au participat reprezentanţi ai elevilor şi părinţilor, dar şi profesori şi specialişti în educaţie.

Cu toţii au susţinut că o dublă examinare este prea mult pentru copiii care intră în clasa a IX-a şi că ar exista risc de discriminare. Senatorii au mai promis că vor analiza şi o nouă formă de Evaluare Naţională, deoarece consideră că limitarea la probele de limba română şi matematică nu este în interesul şi sprijinul copiilor, care pot avea numeroase alte aptitudini.

Rador/FOTO imagine ilustrativă