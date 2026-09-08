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Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 19:59

Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare, afirmă preşedintele Nicuşor Dan, după ce astăzi au fost anunţate datele care indică, între altele, că mai bine de jumătate de elevii români de 15 ani nu ating nivelul de bază la matematică, iar la citire ponderea este de 48%.

Într-o declaraţie de presă publicată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului afirmă că sunt necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea şi sprijinirea timpurie a elevilor aflaţi în risc educaţional, un sistem naţional de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului şcolar, consolidarea competenţelor de bază la lectură, matematică şi ştiinţe, utilizarea responsabilă a tehnologiei şi inteligenţei artificiale, precum şi asigurarea unor condiţii bune de învăţare pentru toţi copiii, indiferent de mediul din care provin.

Preşedintele adaugă că aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative şi subliniază că România trebuie să investească mai mult, mai consecvent şi mai inteligent în educaţie.(Rador/ FOTO imagine generată cu AI)

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