Zilele Europene ale Patrimoniului la Memorialul Ipotești (11 – 13 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 17:20

România marchează cea de-a 34-a ediţie a Zilelor Europene ale Patrimoniului, o iniţiativă dedicată promovării, protejării şi valorificării patrimoniului cultural şi natural european.

Tema din acest an, „Patrimoniul în pericol. Reînvie, rezistă, reimaginează” atrage atenţia asupra provocărilor, fie că este vorba de schimbări climatice, conflicte sau transformări tehnologice.

O serie de evenimente care abordează aceste vulnerabilităţi sunt organizate în weekend la Memorialul Ipoteşti, Centrul Naţional de Studii ”Mihai Eminescu” din jurul Botoşani.

Publicul este invitat să participe, între altele, la lansarea unui album de artă sacră dedicat bisericii familiei Eminovici sau să vadă o expoziţie de pomelnice vechi. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Memorialul Ipotești)