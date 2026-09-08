Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Zilele Europene ale Patrimoniului la Memorialul Ipotești (11 – 13 septembrie)

Zilele Europene ale Patrimoniului la Memorialul Ipotești (11 – 13 septembrie)

Zilele Europene ale Patrimoniului la Memorialul Ipotești (11 – 13 septembrie)

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 septembrie 2026, 17:20

România marchează cea de-a 34-a ediţie a Zilelor Europene ale Patrimoniului, o iniţiativă dedicată promovării, protejării şi valorificării patrimoniului cultural şi natural european.

Tema din acest an, „Patrimoniul în pericol. Reînvie, rezistă, reimaginează” atrage atenţia asupra provocărilor, fie că este vorba de schimbări climatice, conflicte sau transformări tehnologice.

O serie de evenimente care abordează aceste vulnerabilităţi sunt organizate în weekend la Memorialul Ipoteşti, Centrul Naţional de Studii ”Mihai Eminescu” din jurul Botoşani.

Publicul este invitat să participe, între altele, la lansarea unui album de artă sacră dedicat bisericii familiei Eminovici sau să vadă o expoziţie de pomelnice vechi. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO Memorialul Ipotești)

 

Etichete:
Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 15:57

Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)

Moineștiul intră în sărbătoare în perioada 10–13 septembrie, când sunt programate manifestările dedicate Zilelor Municipiului Moinești...

Încep Zilele Municipiului Moinești (10 – 13 septembrie)
Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 14:03

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru...

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 13:48

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”

Sărbătorită în fiecare an la 8 septembrie, Ziua Internațională a Alfabetizării este un motiv în plus ca teatrul să readucă în atenția...

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava marchează Ziua Internațională a Alfabetizării, cu un atelier de storytelling pentru copii și cu spectacolul „Cabaretul cuvintelor”
(AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 12:55

(AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri

Etapa a doua a Turului Ciclist al României se desfășoară joi, între Iași și Piatra-Neamț. Aceasta face parte Turului României, care se...

(AUDIO/FOTO) Turul Ciclist al României ajunge joi în Neamț. Restricții de circulație pe mai multe drumuri
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 11:31

An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate

Problemele din școlile botoșănene sunt departe de a fi rezolvate. Zeci de unități de învățământ au început anul școlar în spații...

An școlar început cu probleme în Botoșani: școli relocate și zeci de deficiențe constatate
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 11:14

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an şcolar,...

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 10:26

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei

PROGNOZĂ SPECIALĂ Interval de valabilitate: 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18 Miercuri (9 septembrie), vor fi temperaturi mai ridicate...

METEO: Prognoză specială pentru regiunea Moldovei
Prim plan marți, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului