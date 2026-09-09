România a înregistrat în ultimul an cea mai slabă evoluţie a produsului intern brut din UE

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:01

România a înregistrat în ultimul an cea mai slabă evoluţie a produsului intern brut din întreaga Uniune Europeană şi o scădere a numărului de angajaţi, conform datelor prezentate de Eurostat.

Corespondentul RRA Bogdan Isopescu, are detalii: ”Datele Eurostat pentru trimestrul al doilea arată că PIB-ul României este cu 2% mai mic decât în aceeaşi perioadă anului trecut. Este cel mai prost rezultat în Uniunea Europeană.

În aceeaşi perioadă, economia Uniunii Europeane a crescut cu 1,4%. La vârful clasamentului sunt Malta, cu o creştere anuală de 5%, Slovenia cu 4%, Danemarca, Polonia şi Lituania cu 3,8%.

România stă prost şi în comparaţia de la un trimestru la altul. În primul şi în a doilea trimestru, PIB-ul nu a crescut deloc. În schimb, economia europeană a avansat cu 0,7%. Suntem pe penultimul loc în Uniune după Austria, singurul stat care a înregistrat o scădere de 0,1%.

România nu stă bine nici pe piaţa muncii, numărul persoanelor ocupate scade cu 1,3% într-un an, în timp ce în Uniunea Europeană creşte cu 0,4%. Situaţia este mai slabă doar în Finlanda, unde ocuparea a scăzut cu 0,9%. La polul opus, Malta a înregistrat o creştere de 4,4%, Portugalia de 2,2% iar Spania de 2,3%.”

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro