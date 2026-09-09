Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:00

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari, iniţiate de AUR şi USR, vor fi introduse pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor. Solicitarea a fost făcută de parlamentarii celor două partide şi aprobată de plen şi cu voturile PNL.

Deputatul AUR, Mihai Enache: Este o solicitare pe care o tot facem de ani de zile, dar am văzut, ieri, două partide care s-au arătat dispuse să punem în aplicare referendumul românilor, care au spus că parlamentul trebuie să fie compus din maxim 300 de parlamentari.

Preşedintele Comisiei juridice, social-democratul Bogdan Ciucă, a declarat că la dezbatere ar trebui să participe şi reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, iar pentru accelerarea discuţiilor solicită ca subiectul să fie analizat în şedinţe comune.

Bogdan Ciucă: Dacă vrem să ducem la capăt acest demers, va trebui să discutăm toate comisiile împreună, să rugăm Biroul Permanent să discute cu liderii politici şi să formeze o comisie în care să se discute subiectul ăsta şi să-l tranşeze politic.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că este nevoie de o majoritate parlamentară formată în jurul unor proiecte importante şi care să fie asigurată de reprezentanţi ai fostei coaliţii de guvernare. El atrage atenţia că altfel vor exista majorităţi conjuncturale în jurul celor de la AUR.

Kelemen Hunor: Să existe un vot de învestire din partea fostei coaliţii sau măcar cel puţin din partea PNL, PSD şi UDMR. Ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, bugetul de anul viitor, investiţiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor şi, bineînţeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta şi de Legea salarizării înainte de buget.

Declaraţie consemnată de la parlament de reporterul RRA, Iulia Gherman.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

Etichete:
Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 05:56

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat

Senatul a decis marți, cu largă majoritate, 104 voturi pentru şi trei abţineri, eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu, pe care,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 05:55

O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova

O dronă Shahed a violat marți spațiul aerian al României și Republicii Moldova – au comunicat autoritățile din cele două state....

O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova
Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 19:59

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat

Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare, afirmă...

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 14:03

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru...

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 11:14

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an şcolar,...

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 10:32

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă

Delgaz Grid: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă   139 milioane euro au fost alocate rețelei de...

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:15

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar

Noul an şcolar, care a început ieri, vine cu modificări de programe şi calendar al examenelor. Elevii care au intrat în clasa a IX-a vor...

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar