Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:00

Proiectele de lege privind reducerea numărului de parlamentari, iniţiate de AUR şi USR, vor fi introduse pe ordinea de zi a comisiilor de specialitate ale Camerei Deputaţilor. Solicitarea a fost făcută de parlamentarii celor două partide şi aprobată de plen şi cu voturile PNL.

Deputatul AUR, Mihai Enache: Este o solicitare pe care o tot facem de ani de zile, dar am văzut, ieri, două partide care s-au arătat dispuse să punem în aplicare referendumul românilor, care au spus că parlamentul trebuie să fie compus din maxim 300 de parlamentari.

Preşedintele Comisiei juridice, social-democratul Bogdan Ciucă, a declarat că la dezbatere ar trebui să participe şi reprezentanţi ai Autorităţii Electorale Permanente, iar pentru accelerarea discuţiilor solicită ca subiectul să fie analizat în şedinţe comune.

Bogdan Ciucă: Dacă vrem să ducem la capăt acest demers, va trebui să discutăm toate comisiile împreună, să rugăm Biroul Permanent să discute cu liderii politici şi să formeze o comisie în care să se discute subiectul ăsta şi să-l tranşeze politic.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, afirmă că este nevoie de o majoritate parlamentară formată în jurul unor proiecte importante şi care să fie asigurată de reprezentanţi ai fostei coaliţii de guvernare. El atrage atenţia că altfel vor exista majorităţi conjuncturale în jurul celor de la AUR.

Kelemen Hunor: Să existe un vot de învestire din partea fostei coaliţii sau măcar cel puţin din partea PNL, PSD şi UDMR. Ar trebui să ajungem la un set minimal de acord pe câteva chestiuni simple, bugetul de anul viitor, investiţiile de anul viitor, deficitul pentru anul viitor şi, bineînţeles, câteva chestiuni legate de ce a mai rămas în suspensie, chiar se poate discuta şi de Legea salarizării înainte de buget.

Declaraţie consemnată de la parlament de reporterul RRA, Iulia Gherman.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro