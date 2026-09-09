Sfaturi ale medicilor la începutul anului școlar

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 05:59

Reîntorcerea la școală sau la grădiniță testează sistemul imunitar al copiilor, spun medicii, expunerea bruscă la un mediu aglomerat favorizând transmiterea virozelor de sezon.

Cei mici au nevoie somn, de activități în aer liber și de o igienă corespunzătoare pentru a fi mai protejați odată cu revenirea în colectivitate, a spus la Radio România Constanța Ruxandra Delcă de la Direcția Județeană de Sănătate Publică.

Ruxandra Delcă: Reamintim copiilor regulile de igienă personală: spălarea mâinilor cu apă și săpun timp de cel puțin 20 de secunde este foarte importantă, mai ales înainte de masă, după folosirea toaletei sau când se întorc acasă. La fel de important este să-i învățăm să-și acopere gura și nasul atunci când tușesc sau strănută. Copiii între 3 și 5 ani au nevoie de 10-13 ore de somn în 24 de ore, iar cei care au vârste cuprinse între 6 și 12 ani trebuie să doarmă aproximativ 9-12 ore. Copiii mai au nevoie și de multă mișcare. Mersul pe jos, bicicleta, jocul în aer liber, dansul sau practicarea unui sport sunt foarte importante. Întoarcerea la școală este un prilej bun pentru întreaga familie de a reveni la o rutină sănătoasă și trebuie să reținem că un copil sănătos este un copil care are energia și încrederea necesară să învețe, să se dezvolte și să se bucure de școală.

Rador/FOTO arhivă Salvați Copiii