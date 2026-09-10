(audio) Din rafturile Iașului cultural, spre cititori: prof. Livia Iacob despre cărți, autori și proiecte editoriale

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 06:40

La Iași, în Parcul Copou, timp de trei zile, în perioada 29–31 august a.c., s-a desfășurat o nouă ediție a Târgului de carte „Zilele Recoltei Editoriale”, eveniment organizat de către reprezentanții Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași.

La ediția de anul acesta – 14 edituri au prezentat publicului cele mai noi apariții editoriale, într-o întâlnire dedicată cărții, autorilor și cititorilor.

În ziua de duminică, ultima a evenimentului, am stat de vorbă cu doamna conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Doamna Profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine a ultimelor apariții editoriale ale insituției căreia îi coordonează activitățile, având pentru tânăra generație un mesaj de a se apopia, de a citi și de a cerceta cărțile din colecțiile Editurii.

Ultimele apariții editoriale (n.n. – Istoria Americii, de William Robertson, în traducerea lui Alexandru Călin Bîrjovanu; Mihai Eminescu și Republica Mondială a Literelor, de Ioana-Alexandra Lionte-Ivan), alte teme ale dialogului. Mai aflăm, în exclusivitate, de la interlocutorul nostru, amănunte concrete despre două proiecte editoriale dedicate iluștrilor savanți Octavian Ionescu și Petru Caraman, proiecte care vor vedea lumina tiparului în următoarea perioadă le prestigioasa editură ieșeană.

În cadrul evenimentului organizat de Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, două dintre volumele publicate de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” au fost distinse la secțiunile „Carte de debut” și „Cartea editurii”. Concret, premiul la secțiunea „Carte de debut” a fost acordat volumului O arheologie a privirii în tablourile cu oglinzi, semnat de către Dan Robert Niculau, iar premiul la secțiunea „Cartea editurii” a revenit volumului Chipuri în oglindă. Poezie și proză, scris de către Ana Blandiana.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” (Facebook)