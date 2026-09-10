Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Emisiuni » (audio) Din rafturile Iașului cultural, spre cititori: prof. Livia Iacob despre cărți, autori și proiecte editoriale

(audio) Din rafturile Iașului cultural, spre cititori: prof. Livia Iacob despre cărți, autori și proiecte editoriale

(audio) Din rafturile Iașului cultural, spre cititori: prof. Livia Iacob despre cărți, autori și proiecte editoriale

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 06:40

La Iași, în Parcul Copou, timp de trei zile, în perioada 29–31 august a.c., s-a desfășurat o nouă ediție a Târgului de carte „Zilele Recoltei Editoriale”, eveniment organizat de către reprezentanții Casei de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași.

La ediția de anul acesta – 14 edituri au prezentat publicului cele mai noi apariții editoriale, într-o întâlnire dedicată cărții, autorilor și cititorilor.

În ziua de duminică, ultima a evenimentului, am stat de vorbă cu doamna conferențiar universitar, doctor în Filologie, Livia Iacob, director executiv al Fundației Editurii Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Doamna Profesor ne creionează, prin cuvânt, o imagine a ultimelor apariții editoriale ale insituției căreia îi coordonează activitățile, având pentru tânăra generație un mesaj de a se apopia, de a citi și de a cerceta cărțile din colecțiile Editurii.

Ultimele apariții editoriale (n.n. Istoria Americii, de William Robertson, în traducerea lui Alexandru Călin Bîrjovanu; Mihai Eminescu și Republica Mondială a Literelor, de Ioana-Alexandra Lionte-Ivan), alte teme ale dialogului. Mai aflăm, în exclusivitate, de la interlocutorul nostru, amănunte concrete despre două proiecte editoriale dedicate iluștrilor savanți Octavian Ionescu și Petru Caraman, proiecte care vor vedea lumina tiparului în următoarea perioadă le prestigioasa editură ieșeană.

În cadrul evenimentului organizat de Casa de Cultură „Mihai Ursachi” a Municipiului Iași, două dintre volumele publicate de Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” au fost distinse la secțiunile „Carte de debut” și „Cartea editurii”. Concret, premiul la secțiunea „Carte de debut” a fost acordat volumului O arheologie a privirii în tablourile cu oglinzi, semnat de către Dan Robert Niculau, iar premiul la secțiunea „Cartea editurii” a revenit volumului Chipuri în oglindă. Poezie și proză, scris de către Ana Blandiana.

Înregistrarea postată o difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICIhttps://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Casa de Cultură a Municipiului Iaşi „Mihai Ursachi” (Facebook)

 

Etichete:
Școala de azi și de mâine în România: Sunt universitățile pregătite să livreze profesori pentru noile generații? Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (09.09.2026)
Emisiuni miercuri, 9 septembrie 2026, 15:30

Școala de azi și de mâine în România: Sunt universitățile pregătite să livreze profesori pentru noile generații? Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (09.09.2026)

Elevii își trăiesc astăzi viața în ritmul alert al videoclipurilor de câteva secunde, își rezolvă temele cu ajutorul Inteligenței...

Școala de azi și de mâine în România: Sunt universitățile pregătite să livreze profesori pentru noile generații? Dezbaterea Zilei cu Maria Nedelcu (09.09.2026)
Puls Juridic: Controale în benzinării: ce au constatat comisarii OPC
Emisiuni miercuri, 9 septembrie 2026, 12:24

Puls Juridic: Controale în benzinării: ce au constatat comisarii OPC

Acciza pentru motorina standard este redusă la 25% în până în data de 15 septembrie 2026, urmând ca, nivelul acesteia să fie reevaluat la...

Puls Juridic: Controale în benzinării: ce au constatat comisarii OPC
BAC-FEST începe pe 17 septembrie, cu inaugurarea noii Biblioteci Județene din Bacău
Emisiuni miercuri, 9 septembrie 2026, 09:54

BAC-FEST începe pe 17 septembrie, cu inaugurarea noii Biblioteci Județene din Bacău

Biblioteca nouă de la Bacău se deschide în prima zi de BAC-FEST, 17 septembrie 2026! Adrian Jicu, directorul bibliotecii, s-a auzit în matinal cu...

BAC-FEST începe pe 17 septembrie, cu inaugurarea noii Biblioteci Județene din Bacău
#StareaEducației: (INTERVIU) Fenomenul remigrației ia amploare. ISJ Iași și Institutul „Alexandru Philippide” pregătesc un ghid de bune practici pentru reintegrarea copiilor reveniți din străinătate. Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași: „Prima barieră pe care elevii remigranți o identifică este cea lingvistică”.
Emisiuni miercuri, 9 septembrie 2026, 09:12

#StareaEducației: (INTERVIU) Fenomenul remigrației ia amploare. ISJ Iași și Institutul „Alexandru Philippide” pregătesc un ghid de bune practici pentru reintegrarea copiilor reveniți din străinătate. Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași: „Prima barieră pe care elevii remigranți o identifică este cea lingvistică”.

Întoarcerea în țară a familiilor de români care au trăit în străinătate aduce în școlile ieșene o provocare tot mai vizibilă:...

#StareaEducației: (INTERVIU) Fenomenul remigrației ia amploare. ISJ Iași și Institutul „Alexandru Philippide” pregătesc un ghid de bune practici pentru reintegrarea copiilor reveniți din străinătate. Antonina Bliorț, purtător de cuvânt al ISJ Iași: „Prima barieră pe care elevii remigranți o identifică este cea lingvistică”.
Emisiuni miercuri, 9 septembrie 2026, 08:45

(promo/audio) Dăinuiri mușatine și povești de suflet din satele românești – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 10 SEPTMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN

Stimați prieteni, în ediția de astăzi a emisiunii Tradiții, facem popas în satele Hândrești, comuna Oțeleni, județul Iași și...

(promo/audio) Dăinuiri mușatine și povești de suflet din satele românești – teme ale emisiunii TRADIȚII – de joi, 10 SEPTMBRIE 2026, ora 21:03 – 22, Radio România Iași – cu Dumitru ȘERBAN
Emisiuni marți, 8 septembrie 2026, 14:27

Se va legaliza cannabisul în România?

Pe Aldana Dabija, activistă în proiectul Legalizăm.ro, am cunoscut-o la o dezbatere realizată de Agenția Națională pentru Politici și...

Se va legaliza cannabisul în România?
Emisiuni marți, 8 septembrie 2026, 12:35

Titlurile de stat destinate populației – ce sunt și cum funcționează. Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –08.09.2026.

Ce sunt și cum funcționează? Definiție: Practic, cumperi o parte din datoria publică a țării, iar statul îți garantează returnarea banilor...

Titlurile de stat destinate populației – ce sunt și cum funcționează. Marian Bosianu, directorul executiv al Trezoreriei din cadrul Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Iaşi cu Mihai Florin Pohoață la ”Pulsul Zilei” –08.09.2026.
Emisiuni marți, 8 septembrie 2026, 11:36

Nașterea Maicii Domnului, sărbătoarea unui nou început. Interviu cu părintele Marian Nimerincu

Creștinii ortodocși sărbătoresc, la 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară și drept Sfânta Maria Mică....

Nașterea Maicii Domnului, sărbătoarea unui nou început. Interviu cu părintele Marian Nimerincu