Aproximativ 1.600 de angajaţi ai CFR Marfă nu şi-au mai primit salariile de luni de zile

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 06:31

Federaţia Naţională Feroviară Mişcare Comercial Vagoane atrage atenţia că aproximativ 1.600 de angajaţi ai CFR Marfă nu şi-au mai primit salariile de luni de zile, iar situaţia acestora rămâne fără o perspectivă clară.

Sindicaliştii precizează că situaţia a fost prezentată Parlamentului şi că modificarea legii privind fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale, aflată miercuri pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptată.

Federaţia susţine că angajaţii nu sunt responsabili pentru situaţia în care se află compania şi anunţă că vor continua demersurile legale pentru găsirea unei soluţii.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro