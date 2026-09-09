Sondaj: Majoritatea românilor consideră importantă formarea unui guvern cu puteri depline

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:20

Majoritatea românilor, aproape 64%, consideră că este mai important ca partidele să ajungă cât mai repede la un acord pentru formarea unui guvern cu puteri depline, chiar dacă fiecare trebuie să facă unele compromisuri.

Totuși, mai bine de un sfert, puțin sub 27%, sunt de părere că e mai important ca partidele să nu facă compromisuri importante, chiar dacă demersurile durează mai mult.

Sunt principalele rezultate ale unui sondaj, prin intermediul căruia INSCOP a centralizat opiniile românilor despre formarea noului executiv și prelungirea interimatului guvernamental.

Datele au fost colectate în prima parte a acestei luni, perioada 1-7 septembrie, când era anunțată reluarea discuțiilor în vederea desemnării unui nou premier.

Mai bine de jumătate dintre cei care au răspuns la întrebări, 52%, se așteaptă la un impact negativ al prelungirii interimatului guvernamental, în timp ce aproximativ 28% consideră că nu pot interveni schimbări semnificative, iar 14% estimează consecințe pozitive.

Preşedinția nu a făcut încă un anunț cu privire la eventuala reluare consultărilor politice oficiale și nici nu a avansat un termen clar pentru o nouă nominalizare de prim-ministru.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro