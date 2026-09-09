Numirea ca interimari la conducerea SRTv şi SRR a Sorinei Matei şi a lui Răzvan Dincă, în Monitorul Oficial

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:23

Hotărârile privind numirea Sorinei Matei ca director general interimar la TVR şi a lui Răzvan Dincă la Radio România au fost publicate marţi seara în Monitorul Oficial.

Aceştia sunt numiţi în funcţie pentru o perioadă de 60 de zile.

Deciziile au fost adoptate marţi în Birourile permanente ale Camerei şi Senatului.

”Se numeşte doamna Sorina Ruxandra Matei în funcţia de director general interimar al Societăţii Naţionale de Televiziune, pentru o perioadă de 60 de zile”, se arată în hotărârea publicată în Monitorul Oficial.

”Se numeşte domnul Răzvan Ioan Dincă în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 60 de zile”, prevede hotărârea conducerii Parlamentului.

Numirile interimare vin după ce Curtea Constituţională a admis, pe 29 aprilie, sesizările AUR în legătură cu hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR, stabilind că deciziile sunt neconstituţionale.

CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituţionale, pentru că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în Consiliile de Administraţie ale celor două societăţi publice trebuiau ocupate de candidaţii propuşi potrivit configuraţiei politice şi ponderii grupurilor parlamentare.

Pe 4 septembrie, motivarea CCR a fost publicată în Monitorul Oficial.

În noiembrie 2025, la conducerea SRTv a fost numită de Parlament Adriana Săftoiu, propusă din partea Guvernului, iar la SRR, Robert Schwartz, propus de USR. AGERPRES