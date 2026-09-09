Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Naţional » Numirea ca interimari la conducerea SRTv şi SRR a Sorinei Matei şi a lui Răzvan Dincă, în Monitorul Oficial

Numirea ca interimari la conducerea SRTv şi SRR a Sorinei Matei şi a lui Răzvan Dincă, în Monitorul Oficial

Numirea ca interimari la conducerea SRTv şi SRR a Sorinei Matei şi a lui Răzvan Dincă, în Monitorul Oficial

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:23

Hotărârile privind numirea Sorinei Matei ca director general interimar la TVR şi a lui Răzvan Dincă la Radio România au fost publicate marţi seara în Monitorul Oficial.

Aceştia sunt numiţi în funcţie pentru o perioadă de 60 de zile.

Deciziile au fost adoptate marţi în Birourile permanente ale Camerei şi Senatului.

”Se numeşte doamna Sorina Ruxandra Matei în funcţia de director general interimar al Societăţii Naţionale de Televiziune, pentru o perioadă de 60 de zile”, se arată în hotărârea publicată în Monitorul Oficial.

”Se numeşte domnul Răzvan Ioan Dincă în funcţia de director general interimar al Societăţii Române de Radiodifuziune, pentru o perioadă de 60 de zile”, prevede hotărârea conducerii Parlamentului.

Numirile interimare vin după ce Curtea Constituţională a admis, pe 29 aprilie, sesizările AUR în legătură cu hotărârile Parlamentului privind numirea membrilor Consiliilor de Administraţie ale SRTv şi SRR, stabilind că deciziile sunt neconstituţionale.

CCR a constatat că ambele hotărâri sunt neconstituţionale, pentru că cele opt locuri alocate grupurilor parlamentare în Consiliile de Administraţie ale celor două societăţi publice trebuiau ocupate de candidaţii propuşi potrivit configuraţiei politice şi ponderii grupurilor parlamentare.

Pe 4 septembrie, motivarea CCR a fost publicată în Monitorul Oficial.

În noiembrie 2025, la conducerea SRTv a fost numită de Parlament Adriana Săftoiu, propusă din partea Guvernului, iar la SRR, Robert Schwartz, propus de USR. AGERPRES

Etichete:
Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 05:56

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat

Senatul a decis marți, cu largă majoritate, 104 voturi pentru şi trei abţineri, eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu, pe care,...

Examenul suplimentar de admitere la liceu a fost eliminat de Senat
O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova
Naţional miercuri, 9 septembrie 2026, 05:55

O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova

O dronă Shahed a violat marți spațiul aerian al României și Republicii Moldova – au comunicat autoritățile din cele două state....

O dronă Shahed a violat spațiul aerian al României și Republicii Moldova
Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 19:59

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat

Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat, iar perspectiva este îngrijorătoare, afirmă...

Nicușor Dan: Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major, care nu trebuie ignorat
Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 14:03

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online

Iniţiatorii proiectului naţional #SiguranţaOnline pun la dispoziţia elevilor, părinţilor şi profesorilor o serie de resurse gratuite pentru...

Proiectul naţional #SiguranţaOnline pune la dispoziţia părinţilor, profesorilor şi elevilor resurse gratuite pentru protecţia în online
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 11:14

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi

Elevii beneficiază de călătorii şi abonamente lunare gratuite la clasa a doua, pe orice rută internă. Odată cu începerea noului an şcolar,...

CFR: Călătorii și abonamente lunare gratuite la clasa a doua pentru elevi
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 10:32

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă

Delgaz Grid: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă   139 milioane euro au fost alocate rețelei de...

Raportul de Sustenabilitate al Delgaz Grid pentru anul 2025: Investiții de 247 milioane euro în rețele și 1.000 km de infrastructură nouă
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:36

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului

Creştinii sărbătoresc astăzi Naşterea Maicii Domnului, o zi care poartă numele popular de Sfânta Marie Mică. Nașterea Fecioarei Maria este...

Creştinii sărbătoresc naşterea Maicii Domnului
Naţional marți, 8 septembrie 2026, 06:15

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar

Noul an şcolar, care a început ieri, vine cu modificări de programe şi calendar al examenelor. Elevii care au intrat în clasa a IX-a vor...

Modificări de programe şi calendar în noul an şcolar