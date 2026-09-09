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Curtea de Apel Bucureşti a dispus marţi arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetăţeanului rus acuzat de tentativă la acte de diversiune

Curtea de Apel Bucureşti a dispus marţi arestarea preventivă pentru 30 de zile a cetăţeanului rus acuzat de tentativă la acte de diversiune

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 06:19

Serviciul Român de Informaţii a anunţat marți că a prevenit o operaţie de sabotaj coordonată de Federaţia Rusă pe teritoriul României. Într-un comunicat, SRI precizează că a monitorizat un cetăţean rus care era instruit să fotografieze şi să filmeze centre de comunicaţii şi baze militare naţionale utilizate de aliaţii NATO, sedii ale unor instituţii din sistemul naţional de apelare, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi unele infrastructuri critice.

El a fotografiat şi aeronave cargo ucrainene Antonov aflate pe teritoriul României. A fost acelaşi tipar pe care reţelele de sabotori ruşi l-au folosit şi în alte state europene, precizează SRI, adăugând că investigaţia a arătat că Rusia continuă să folosească persoane din categorii vulnerabile pentru derularea unor activităţi ilegale.

Serviciul Român de Informaţii a colaborat la acest caz cu DIICOT, Ministerele Apărării şi Internelor, precum şi cu servicii partenere externe. Procurorii de la crimă organizată au anunţat că l-au reţinut pe bărbatul de cetăţenie rusă, pe care-l acuză de tentativă la acte de diversiune, şi urmează să ceară Curţii de Apel Bucureşti arestarea preventivă a inculpatului pentru 30 de zile.

Rador/FOTO arhivă diicot.ro

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