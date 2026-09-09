Ministerul Sănătăţii va relua procedura de achiziţie pentru 100 de mii de doze de vaccin BCG

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 18:59

Ministerul Sănătăţii va relua procedura de achiziţie pentru 100 de mii de doze de vaccin BCG, care oferă protecţie împotriva meningitei tuberculoase, după ce licitaţia anterioară a fost anulată din cauza unor documente transmise eronat de furnizor privind preţul produsului.

Până la finalizarea noii proceduri, dozele disponibile vor fi redistribuite între direcţiile de sănătate publică, pentru asigurarea continuităţii vaccinării.

La începutul lunii septembrie, peste 36 de mii de doze de vaccin BCG se aflau în stoc.

Copiii care nu au fost imunizaţi la termen vor putea recupera schema imediat după reluarea aprovizionării.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)