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(AUDIO) Cseke Attila la Iași: România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline

(AUDIO) Cseke Attila la Iași: România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 16:17

România are nevoie rapid de un Guvern cu puteri depline, pentru ca rectificarea bugetară să poată fi realizată – a declarat, astăzi, la Iași, ministrul interimar al Dezvoltării, Cseke Attila.

Oficialul de la București a afirmat că rectificările bugetare au loc, de obicei, în vară, însă acest lucru nu a fost posibil, deocamdată, deoarece țara noastră nu are un Executiv cu puteri depline.

Ministrul Dezvoltării, care este și interimar la Sănătate, a subliniat că de acești bani depind domenii esențiale și a explicată că este nevoie de sume suplimentare pentru Serviciile judeţene de ambulanţă, dar şi Unităţile de Primiri Urgenţe, care nu au acoperite cheltuielile până la finalul anului.

Cseke Attila: Suntem în 9 septembrie și nu avem rectificare bugetară, ceea ce se întâmpla în iulie-august, cel târziu la începutul lui septembrie, și trebuie să avem un guvern cu puteri depline, care să poată să facă această rectificare bugetară. Avem nevoie la Ministerul Sănătății de rectificare bugetară, pentru a asigura cheltuielile necesare funcționării în continuare, în această toamnă, până la sfârșitul anului, a serviciilor de ambulanță județene, a unităților de primiri urgențe, care toate sunt finanțate din bugetul Ministerului Sănătății și pentru care în bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile.

Ministrul Cseke Attila a fost prezent astăzi la Iași, pentru a participa la lucrările Comitetului Director al Asociațiilor Municipiilor din România. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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