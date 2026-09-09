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(AUDIO) Proiectele Sălii Polivalente și noului Stadion din Iași nu au linii de finanțare asigurate

(AUDIO) Proiectele Sălii Polivalente și noului Stadion din Iași nu au linii de finanțare asigurate

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 16:06

Sala Polivalentă din Iași și Stadionul nu au, la acest moment, linii de finanțare asigurate, iar autoritățile locale vor trebui să identifice surse alternative pentru aceste proiecte – a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Prezent astăzi la Iași, la lucrările desfășurate în cadrul Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, oficialul de la București a explicat că proiectul pentru Sala Polivalentă s-a blocat, motiv pentru care indicatorii tehnico-economici trebuie reaprobați de către Guvern.

În ceea ce privește noul Stadion din Iași, ministrul Cseke Attila a declarat că, în momentul de față, la nivel național, sunt nouă astfel de construcții în lucru, iar – dacă vor fi identificare alte linii de finanțare – vor putea fi ridicate și altele:

Cseke AttilaS-a blocat la partea de achiziție din diverse motive care nu țin de criterii de subiectivism, ci de criterii obiective. S-a refăcut documentația, domnul primar și-a asumat să scoată la licitație, pe baza acestei documentații, investiția și, chiar dacă s-ar încheia contractul de execuție de lucrări în prima perioadă, să aducă o cofinanțare, iar noi, ca și Guvernul României, ceea ce ne-am asumat în anii anteriori, trebuie să ne asumăm, adică, în paralel cu această procedură, hotărârea de Guvern trebuie reaprobată cu noii indicatori tehnico-economici și să aducem partea noastră de finanțare națională la această investiție. Astăzi sunt în construcție 9 stadioane, marea lor majoritate sunt în perioadă de început. Dacă se găsesc soluții financiare, sigur, se pot include și construcții de alte stadioane.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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