(AUDIO) Proiectele Sălii Polivalente și noului Stadion din Iași nu au linii de finanțare asigurate

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 16:06

Sala Polivalentă din Iași și Stadionul nu au, la acest moment, linii de finanțare asigurate, iar autoritățile locale vor trebui să identifice surse alternative pentru aceste proiecte – a declarat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

Prezent astăzi la Iași, la lucrările desfășurate în cadrul Comitetului Director al Asociației Municipiilor din România, oficialul de la București a explicat că proiectul pentru Sala Polivalentă s-a blocat, motiv pentru care indicatorii tehnico-economici trebuie reaprobați de către Guvern.

În ceea ce privește noul Stadion din Iași, ministrul Cseke Attila a declarat că, în momentul de față, la nivel național, sunt nouă astfel de construcții în lucru, iar – dacă vor fi identificare alte linii de finanțare – vor putea fi ridicate și altele:

Cseke Attila: S-a blocat la partea de achiziție din diverse motive care nu țin de criterii de subiectivism, ci de criterii obiective. S-a refăcut documentația, domnul primar și-a asumat să scoată la licitație, pe baza acestei documentații, investiția și, chiar dacă s-ar încheia contractul de execuție de lucrări în prima perioadă, să aducă o cofinanțare, iar noi, ca și Guvernul României, ceea ce ne-am asumat în anii anteriori, trebuie să ne asumăm, adică, în paralel cu această procedură, hotărârea de Guvern trebuie reaprobată cu noii indicatori tehnico-economici și să aducem partea noastră de finanțare națională la această investiție. Astăzi sunt în construcție 9 stadioane, marea lor majoritate sunt în perioadă de început. Dacă se găsesc soluții financiare, sigur, se pot include și construcții de alte stadioane.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)