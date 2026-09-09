(AUDIO) Comisia Europeană pregătește măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Purtătorul de cuvânt al CE pe probleme de Educație, Eva Hrncirova: ”Rezultatele măsurate prin testul PISA 2025 sunt considerate de Executivul Comunitar extrem de îngrijorătoare”

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 12:25

Comisia Europeană se pregătește să lanseze un program educațional, ca parte a răspunsului la declinul sever al performanțelor școlare, înregistrate în acest an la testele PISA.

Rezultatele la Citire, Matematică și Științe au fost cele mai slabe, la nivel mondial, de la debutul acestor evaluări, în anul 2000.

Totuși, chiar dacă performanțele elevilor din alte state au scăzut, România încă nu a reuşit să se apropie de primele locuri, fiind antepenultima în Uniunea Europeană.

Peste jumătate dintre adolescenții români nu ating nivelul de bază la Matematică, iar – la Citire – procentul a ajuns la 48%.

Într-un răspuns pentru postul nostru de radio, purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene pe probleme de Educație, Eva Hrncirova, a declarat că declinul constant înregistrat la testele PISA este îngrijorător și rămâne în atenția oficialilor de la Bruxelles.

Aceasta a adăugat că Executivul Comunitar urmează să lanseze un pachet de măsuri pentru domeniul educațional, pentru a combate trendul descendent al rezultatelor elevilor din statele membre:

”Competențele de bază sunt vitale pentru o persoană atât pentru a se descurca în viața de zi cu zi, cât și să aibă succes pe o piață a muncii în continuă schimbare.

De aceea, rezultatele măsurate prin testul PISA 2025 sunt considerate de Comisia Europeană extrem de îngrijorătoare, în special din cauza faptului că există o scădere continuă a performanței în domeniul competențelor de bază în întreaga Uniune.

Menționez că Uniunea Europeană are un rol complementar, ceea ce înseamnă că sprijinim statele membre în eforturile lor de a îmbunătăți educația și competențele de bază, dar aceasta este, în esență, competența țării respective.

Am abordat această problemă, deja, anul trecut, când am adoptat planul de acțiune privind competențele de bază, parte din programul prezentat de vicepreședintele executiv, Roxana Mînzatu. Inițiativa stabilește măsuri concrete, pe termen scurt și mediu, pentru Uniunea Europeană și statele sale membre, în vederea consolidării deprinderilor de bază și promovării excelenței încă de la începutul școlii.

Așadar, care ar fi răspunsul Comisiei la datele din PISA 2025?

În curând, vom prezenta un pachet educațional conceput, în esență, pentru a ajuta statele membre, inclusiv România, să găsească un răspuns și să inverseze această tendință negativă privind competențele de bază.

Pachetul va fi prezentat în noiembrie, de vicepreședintele executiv al Comisiei, Roxana Mînzatu, și va introduce câteva acțiuni suplimentare privind aceste deprinderi de bază.

Măsurile vor sprijini unitățile de învățământ, mai ales profesorii, fiind în centrul inițiativei de îmbunătățire a educației la nivelul Uniunii.

Educația este competența statelor membre. Prin urmare, rezultatele PISA sunt, mai presus de toate, o radiografie a succesului țărilor din blocul comunitar, a abordărilor politice, a reformelor și a investițiilor în educație.

Așadar, continuăm să sprijinim membrii Uniunii Europene, în conformitate cu rolul și competența noastră. În perioada de finanțare 2021-2027, s-au investit peste 60 de miliarde de euro în educație prin diverse mecanisme ale Comisiei, inclusiv prin politica de coeziune sau programele de redresare și reziliență. Avem programul Erasmus Plus, continuăm să sprijinim parteneriatele de cooperare, abordând toate aceste provocări prezentate în raportul PISA. Avem, de asemenea, viitorul pachet educațional, care va răspunde principalilor factori din această evaluare, prin abordarea mediului de învățare școlară și prin sprijinirea profesorilor și a pregătirii pentru învățarea digitală prin inițiative politice concrete.”

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că sunt necesare politici publice, care să vizeze – cu prioritate – identificarea şi sprijinirea timpurie a elevilor aflaţi în risc educaţional.

La rândul său, ministrul interimar de resort, Mihai Dimian, spune că există, deja, instrumente prin care s-a încercat, în ultimii ani, îmbunătăţirea performanţelor școlarilor din țara noastră.

Reamintim că la testele PISA din România, au participat zece mii de elevi din 321 de unități de învățământ din mediul urban şi rural.

(Radio Iaşi/Anda Pascu/FOTO AI)