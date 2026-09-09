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(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași

(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași

Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 12:02 / actualizat: 9 septembrie 2026, 15:26

UPDATE ora 14:30 – Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Diana Cimpoeșu: Echipajul Terapiei Intensive SMURD Iași a intervenit la un accident întâmplat la Lețcani, în care un autoturism a avut un impact frontal cu un autocamion. A fost inițial preluat un pacient de 40 de ani, șoferul autoturismului, aflat în stop cardiorespirator în urma traumatismului, cu leziuni extrem de severe. Nu s-a putut face resuscitarea și s-a declarat decesul. Șoferul autocamionului era conștient, fără leziuni care să-i pună viața în pericol. Vom vedea dacă sunt și alte contuzii.

 

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ISU Iași)

 

 

 

Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași.

Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Iași intervin la un accident rutier grav produs în localitatea Lețcani, în care un camion s-a răsturnat peste un autoturism.
În urma evenimentului au rezultat două victime aflate în autoturism. Una dintre acestea prezintă leziuni incompatibile cu viața, iar cea de-a doua persoană este inconștientă.
La fața locului acționează o autospecială de stingere (ASAS), o autospecială de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă (TIM) și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, cu 9 subofițeri din cadrul ISU Iași.
Echipajele acționează pentru descarcerarea victimelor, acordarea asistenței medicale de urgență și asigurarea măsurilor specifice la locul accidentului.
Intervenția este în dinamică.  ISU Iași/VIDEO praticipanți trafic
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