(VIDEO) Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași
Publicat de Andreea Drilea, 9 septembrie 2026, 12:02 / actualizat: 9 septembrie 2026, 15:26
UPDATE ora 14:30 – Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Diana Cimpoeșu: Echipajul Terapiei Intensive SMURD Iași a intervenit la un accident întâmplat la Lețcani, în care un autoturism a avut un impact frontal cu un autocamion. A fost inițial preluat un pacient de 40 de ani, șoferul autoturismului, aflat în stop cardiorespirator în urma traumatismului, cu leziuni extrem de severe. Nu s-a putut face resuscitarea și s-a declarat decesul. Șoferul autocamionului era conștient, fără leziuni care să-i pună viața în pericol. Vom vedea dacă sunt și alte contuzii.
(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO ISU Iași)
Accident rutier grav în localitatea Lețcani, județul Iași.