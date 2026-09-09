În Grădina Palas Iași va avea loc cea de a V-a ediție a Târgului național „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață”

Publicat de Gabriela Rotaru, 9 septembrie 2026, 15:17

În zilele de 11, 12 și 13 septembrie 2026, în Grădina Palas Iași va avea loc cea de a V-a ediție Târgului național „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață”.

Scopul manifestării îl constituie aducerea în prim plan a creațiilor tradiționale autentice, prin promovarea cămășii țărănești femeiești și bărbătești, specifice diferitelor zone ale țării, prin implicarea meșterilor populari recunoscuți în domeniu. Târgul își propune să aducă în atenția publicului ieșean și nu numai, detaliile specifice cămășii cu adevărat autentice și delimitarea de produsul kitsch promovat sub denumirea de „ie”.

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Judeţean Iaşi, prin Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Iaşi, cu sprijinul Ateneului Național Iași și Asociația ART – Meșteșugurile Prutului.

La ediţia din acest an, vor fi prezenţi meşteri din județele Argeș, Iași, Botoşani, Bistrița-Năsăud, Brăila, Buzău, Cluj, Neamț, Suceava, Vaslui, dar și meșteri din Republica Moldova.

Pe durata desfășurării târgului, se vor organiza ateliere de creație ineractive coordoanate de meșterii participanți la care pot participa toți cei interesați de croitul și cusutul unei cămăși tradiționale.

Ediţia a V-a a Târgului naţional „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață” se va desfăşura după următorul program:

Vineri, 11 septembrie

10.00 – 22.00 – Prezentarea și desfacerea produselor; Discuții ale specialiștilor cu meșterii populari referitoare la specificul și calitatea exponatelor, la raportul dintre tradiție și inovație; Ateliere de creație interactive.

Sâmbătă, 12 septembrie

10.00 – 22.00 – Prezentarea și desfacerea produselor; Discuții ale specialiștilor cu meșterii populari referitoare la specificul și calitatea exponatelor, la raportul dintre tradiție și inovație; Scurte programe artistice; Ateliere de creație interactive.

Duminică – 13 septembrie

10.00 – 20.00 – Prezentarea și desfacerea produselor; Scurte programe artistice; Ateliere de creație interactive; 21.00 – Închiderea târgului.