Alertă de dronă în judeţul Tulcea

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 septembrie 2026, 17:09

UPDATE ora 17:00 – Astăzi, în jurul orei 15.00, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene ce evoluau în proximitatea frontierei României cu Ucraina, în apropiere de Insula Şerpilor.

Centrul Naţional Militar de Comandă (N) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis un mesaj RO-Alert, în jurul orei 15.50.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, şi un elicopter IAR 330 Puma SOCAT, al Forţelor Aeriene Române, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Vom reveni cu detalii pe măsură ce vor fi disponibile. (Comunicat de presă – Ministerul Apărării Naţionale)

Alertă de dronă în judeţul Tulcea.

Oamenii din întreg judeţul au primit, în urmă cu puţin timp, mesaje RO-ALERT.

De altfel, doar astăzi au fost patru incidente cu drone pe litoralul Mării Negre.

Mai multe fragmente au fost aduse la mal de valurile mării, la Năvodari, Corbu, Capul Midia şi Vama Veche. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)