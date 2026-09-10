METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării

|Intervalul : 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :
MESAJ 2
AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic;
Zone afectate: Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei.
Vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).
COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat;
Zone afectate: Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul și centrul Transilvaniei.
În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.