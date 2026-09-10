METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării

Intervalul : 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22;

Zonele afectate : conform textului;

Fenomene : intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă;

Mesaj : INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22

Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă;

Zone afectate: conform textului Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h. Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.