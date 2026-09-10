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METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării

METEO: Ploi și vijelii, până duminică seară, în cea mai mare parte a ţării

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2026, 16:40

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 10-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18;
Zonele afectate : sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei;
Fenomene : temperaturi deosebit de ridicate;;
Mesaj :

MESAJ 1

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 10 septembrie, ora 12 – 10 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate;
Zone afectate: sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei

      Joi (10 septembrie) în sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nord-estul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade, cu cele mai ridicate valori în sudul Banatului, unde va fi caniculă.

Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 10-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

MESAJ 2

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic;
Zone afectate: Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei.

      Vineri (11 septembrie) în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, nordul, estul și sud-estul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, iar maximele vor fi cuprinse între 30 și 35 de grade. Cele mai mari valori se vor atinge în județele Arad și Olt unde local va fi caniculă și disconfort termic (indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități).

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 11 septembrie, ora 18
Fenomene vizate: temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic accentuat;
Zone afectate: Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, sud-vestul și centrul Transilvaniei.

      În Banat, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și în sud-vestul și centrul Transilvaniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate. Maximele termice se vor situa între 33 și 36 de grade. Cele mai mari valori, canicula și disconfortul termic accentuat (indice temperatură-umezeală (ITU) ce va depăși pragul critic de 80 de unități) vor fi în județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Tipul mesajului : Informare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
Ziua/luna/anul: 10-09-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22;
Zonele afectate : conform textului;
Fenomene : intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 11 septembrie, ora 12 – 13 septembrie, ora 22
Fenomene vizate: intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, cantități însemnate de apă;
Zone afectate: conform textului

      Pe parcursul zilei de vineri (11 septembrie), în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafală se vor atinge viteze în general de 40…50 km/h.

      Vremea va deveni instabilă, în seara zilei de vineri (11 septembrie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (11/12 septembrie) în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă (12 septembrie) și duminică (13 septembrie) în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni (1…2 cm) și vijelii (viteze de 50…60 km/h). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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